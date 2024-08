Nei Google Pixel 9 parte della RAM è riservata all’AI

Pubblicità

Tra le peculiarità degli ultimi Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, il SoC Tensor G4 con “ottimizzazioni” per eseguire modelli AI: Big G spiega che per assicurare un’esperienza basata sull’AI più fluida sul dispositivo, è stata aumentata la memoria dell’intera gamma Pixel 9, passando a 12 GB di RAM per Pixel 9 e 16 GB per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

Il maggior quantitativo di memoria RAM non è utilizzabile direttamente dalle app, ma una parte di questa è riservata specificatamente alle funzionalità AI. Non è una vera e propria novità e già altri terminali Android tendono a riservare parte della RAM ad esempio alla GPU, non potendo sfruttare la memoria unificata come avviene sui System On Chip di Apple; la novità è una porzione della memoria specificatamente riservata alle funzionalità AI.

Il sito AndroidAutorithy riferisce che la quantità di memoria riservata all’AI non è – per ora – nota, che ulteriori dettagli dovrebbero essere noti non appena arriveranno test specifici, e che chiudere il processo in esecuzione legato a Google Assistant (e quindi Gemini) non consente di recuperare la memoria in questione.

Questa scelta comporta ovviamente un compromesso: la minore memoria disponibile per le applicazioni e la gestione delle attività in multitasking, ed è per questo che Google ha probabilmente preferito offrire più memoria RAM, controbilanciando potenziali problemi. Di contro si perde potenzialmente una parte della RAM, non utilizzabile se in futuro nuovi sistemi operativi richiederanno quantitativi maggiori di memoria.

I preordini per tutti i dispositivi sono già aperti, anche se i primi terminali verranno consegnati a partire dal 22 agosto. Al momento, Pixel 9 costa 899 euro nella variante da 256 GB, ma successivamente questo sarà il prezzo del modello da 128 GB. Pixel 9 Pro parte, invece, da 1099 euro, mentre il modello XL ha un listino di partenza di 1.199 euro. Anche per i modelli Pro sono previsti sconti per il lancio per le varianti più capienti.

