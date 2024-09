Niente disordine in auto con il caricabatterie con cavi retrattili

Pubblicità Lo sappiamo tutti, quando è necessario ricaricare il telefono in auto è necessario avere un caricabatterie e un po’ di tolleranza al disordine. Specie se si hanno più dispositivi è necessario fare i conti con i cavi e con qualche groviglio di troppo, ma se andate su Amazon e comprate questo caricabatterie 4 in uno di OHLPRO il problema magicamente sparisce. Stiamo parlando di un comune caricabatterie che ha però una peculiarità che altri non hanno: due cavi, uno USB-C e uno Lighting, completamente retrattili. In pratica questi cavi vengono totalmente riassorbiti entro al caricabatterie e possono essere estratti solo quando servono. Nei fatti da una parte non serve comprare altri cavi e dall’altra quando non serve usare il caricabatterie, i cavi non li avremo penzolanti in giro o ad occupare spazio nei portaoggetti. I due cavi sono perfetti per nuovi e vecchi iPhone o anche cellulari Android. Forniscono rispettivamente 30W (cavo USB-C) e 20 (cavo Lighting) anche in contemporanea. In pratica tutti i telefoni o i tablet collegati ad essi si ricaricheranno alla massima potenza. I cavi sono anche lunghi, 90 centimetri praticamente la lunghezza standard di un cavo separato. Sono di buona qualità e hanno connettori piccoli. Il caricabatterie OHLPRO ha anche due altre porte, una USB-C e una USB-A per un totale di 4 differenti dispositivi e una potenza massima servita di ben 80W. Visto che all’interno ci sono un meccanismo a molla e l’arrotolatore dei cavi oltre all’elettronica per gestire 80W di potenza, non può certamente essere grande come un caricabatterie da auto tradizionale. Ma una volta inserito nella presa accendisigari può essere manovrato a piacimento grazie ad un snodo, Nonostante tutto quello che offre, il caricabatterie OHLPRO, costa solo 24,50€ grazie ad uno sconto che trovate in pagina. Click qui per comprare.

Offerte Speciali MacBook Air 15 pollici con 16 GB di Ram, perfetto per tutto al minimo storico, 1799€ Su Amazon la versione da 16 GB del nuovo MacBook Air M3 da 15" scende al minimo storico: disco da 512 Gb a 1799 euro, risparmio del 12%

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.