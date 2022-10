Nikon sponsor alla Festa del Cinema di Roma

Nikon ha da poco annunciato di essere sponsor della XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma, la kermesse cinematografica che si svolgerà nella Capitale nelle prossime settimane, precisamente dal 13 al 23 ottobre.

La Festa del Cinema di Roma è il festival cinematografico istituito nel 2006 e si svolge, ogni anno, presso l’Auditorium Parco della Musica che ospita le principali proiezioni e il red carpet – presso le sale Santa Cecilia, Sinopoli, Petrassi e al Teatro Studio Borgna, agli Studios, al Foyer e al Cavea – e coinvolge anche altri luoghi e realtà culturali della Capitale.

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, costituita dai soci fondatori Roma Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Camera di commercio, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce Cinecittà. Il presidente della Fondazione Cinema per Roma è Gianluca Farinelli, già direttore della Cineteca di Bologna, e la direttrice generale è Francesca Via, mentre Paola Malaga è la direttrice artistica del Festa del Cinema di Roma, sostituendo così Antonio Monda dopo 7 anni.

A partire dal 2014 il festival è diventato non competitivo, lasciando quindi al pubblico il compito di decretare il vincitore in ognuna delle sezioni esistenti (come avviene per il celebre Toronto International Film Festival), e ogni anno vengono assegnati due premi: il Premio alla Carriera e il Premio del Pubblico.

Al programma si aggiungono anche altri eventi che ruotano intorno alla Festa come per esempio incontri, convegni, dibattiti, mostre, installazioni, rassegne, iniziative in città. Inoltre nei giorni precedenti l’inaugurazione, la Festa ospita una serie di proiezioni in anteprima aperte al pubblico in vari luoghi della città.

Per l’occasione Nikon come dicevamo sarà presente a fianco dei fotografi professionisti che seguono l’evento con il Nikon Professional Services (NPS) che offrirà supporto e servizi, tra cui il controllo, la pulizia e il prestito dell’attrezzatura, oltre alla possibilità di effettuare delle piccole riparazioni.