Frullati freschi ovunque con Ninjia Blast, frullatore portatile a batteria a 44,90

Pubblicità Immaginate di poter andare in ufficio, di tirare fuori dalla borsa frutta o verdura e di potervi fare in pochi minuti un frullato fresco senza ricorrere a prese o andare nella sala mensa. È questo quel che vi permette di fare Ninja Blast, un Frullatore Portatile a batteria che su Amazon oggi costa solo 44,90 €. Questo accessorio, prodotto da Ninjia una azienda americana che si sta facendo rapidamente largo nel campo dei piccoli elettrodomestici, è un sogno per chi ama prepararsi da solo frullati, frullati proteici e, a tempo meteorologicamente parlando, debuto bevande ghiacciate ovunque e in qualsiasi momento. I Ninjia Blast nasce per essere perfettamente portatile. Ha una batteria integrata che lo rende capace di fornire più di 10 cicli di frullatura con una singola carica (due ore). Una volta frullata la frutta e la verdura è possibile bere dallo stesso contenitore (capacità massimo 530ml) dotato di coperchio anti goccia e anti perdite manico. Le lame sono molto potenti possono lavorare anche sul ghiaccio per creare cremosi smoothie, cocktail a base di ghiaccio tritato, frappé e iced latte. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la possibilità di lavare coperchio e tazza in lavastoviglie. La porta USB-C è resitente all’acqua. Questo accessorio costa 60€. Su Amazon lo pagate solo 44,90 € grazie ad una delle offerte last minute del Natale

