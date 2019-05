Recensione Alfawise SD07W, la videocamera di sorveglianza per esterni

Macitynet mette alla prova la nuova camera di sicurezza Alfawise SD07W , studiata per esterni, ma che potrebbe essere utile anche in ambienti indoor, soprattutto in magazzini o comunque sale piuttosto grandi. Ecco come è fatta e cosa permette di fare.

All’apertura della confezione ci si rende immediatamente conto di quale sia l’impiego principale di questa videocamera di sicurezza.

Come è fatta

Ha un peso e dimensioni non indifferenti, ed è quindi normale che la si affianchi ad un utilizzo diverso da quello della sicurezza domestica. Nulla vieta di usarla in casa, ma certamente la sua estetica non è minimale, né potrebbe abbellire il salotto di casa. Pesante e vistosa, sarebbe difficile nasconderla in qualche angolo di casa.

E’ formata da una staffa da ancorare al muro, con le viti presenti in dotazione, piuttosto robusta, dato che dovrà sorreggere il peso della camera, che supera il chilo. Sulla parte retrostante un’antenna WiFi, mentre sulla parte bassa l’occhio della videocamera, che può essere girato quasi a 360 gradi.

Esteticamente ha l’aspetto di una videocamera piuttosto professionale, da impiegare in locali commerciali, dietro la quale sono presenti dei cavi che servono per il collegamento ethernet, per l’alimentazione, e per il reset della videocamera stessa.

L’estetica, dunque, lascia presagire l’impiego e gli utilizzi del dispositivo: se cercate qualcosa di minimale e moderno, non si tratta dell’accessorio ideale. Alfawise SD07W è una camera di video sorveglianza da impiegare all’esterno, o preferibilmente in esercizi commerciali, o magazzini di grosse dimensioni.

Caratteristiche tecniche

Alfawise SD07W è una camera che offre risoluzione video 1080P, grazie al sensore CMOS da 1/2.7 pollici, che supporta il formato di compressione dell’immagine H.264. A circondare l’occhio della telecamera anche 6 LED per la visione notturna, con una distanza IR di 50 metri, che consente di vedere i movimenti di persone e oggetti durante la notte.

Tra le varie caratteristiche, la Alfawise SD07W ingloba anche una sirena, così da funzionare anche come allarme sonoro, quando rileva persone e oggetti in movimento. E’ possibile scegliere una determinata zona da sorvegliare, lasciando ad esempio che nella parte bassa possano passare animali senza attivare l’allarme.

Ancora, la Alfawise SD07W dispone di audio a due vie, quindi permette da un lato di ascoltare i suoni dello spazio in cui viene installata la videocamera, dall’altro di mandare messaggi vocali, che vengono riprodotti grazie all’altoparlante integrato nella telecamera.

L’occhio della videocamera offre uno zoom ottico 5x, con un obiettivo da 2,8 – 12 mm, mentre l’Alfawise SD07W può essere ruotata di 355 gradi, così da avere un angolo di visione completo, mentre può spostarsi in verticale di 120 gradi.

La caratteristica principale resta, però, quella della impermeabilità. Alfawise SD07W è dotata di certificazione IP66, quindi impermeabile e antipolvere. Si tratta, come già ribadito diverse volte, di una videocamera progettata per uso esterno, e come tale andrà sfruttata. Scegliere di posizionarla in un ambiente interno significherebbe vanificarne, o frustrarne le caratteristiche, come quella della impermeabilità.

Sulla parte posteriore è presente lo slot per la micro SD, per un’archiviazione locale, che comunque non sembra essere la soluzione di archiviazione preferibile. In primis perché, è facile pensare di installare la videocamera in luoghi o ad altezze poco accessibili, quindi verrebbe male estrarre la micro SD per prendere visione dei filmati.

Inoltre, perché lo sportellino della microSD viene tenuto chiuso da viti, che andrebbero di volta in volta svitate. Ed allora, meglio fare affidamento sul cloud, così da poter visionare le riprese, senza dover fisicamente interagire con la fotocamera.

Configurazione e utilizzo

Nonostante la videocamera sia compatibile con WiFi o cavo ethernet, la prima configurazione ci ha dato esito positivo soltanto con il cavo. Evidentemente è necessario collegare la camera, in via diretta con il cavo ethernet, al router per la prima configurazione. Successivamente, dopo che l’Alfawise SD07W viene rilevata dall’app, è possibile entrare nelle impostazioni Wireless, per collegarla alla rete WiFi.

L’applicazione, CamHi, disponibile gratis su App Store e Google Play, non è certamente tra le più apprezzabili dal punto di vista estetico. La UI si presenta in modo piuttosto arcaico, con una grafica non troppo moderna, ma è comunque funzionale.

Nella prima schermata vengono elencate le videocamere collegate alla rete, e sarà sufficiente cliccarci per vedere apparire immediatamente il flusso video. Le varie opzioni a schermo permetteranno di effettuare una registrazione, di effettuare zoom in e out, di inviare messaggi vocali alla telecamera, o di ascoltare il sonoro che proviene proviene dalla sala in cui la camera è installata.

Peraltro, effettuando dei semplici slide a schermo in una delle quattro direzioni cardinali, si riuscirà a muovere l’obiettivo della fotocamera, seppur lentamente. Non sembra esserci modo, infatti, di girare velocemente la telecamera da un punto all’altro, e si deve procedere per gradi.

Qualità e funzionamento

La telecamera presenta una qualità video buona, considerando che si tratta di un dispositivo di sicurezza mostra dettagli sufficienti. Anche la visione notturna è buona, e permette di sorvegliare al meglio la zona inquadrata.

Funzionano molto bene le notifiche, che arrivano sempre puntuali su smartphone, così come puntuale è l’allarme quad viene rilevato un movimento nell’area inquadrata.

Conclusioni

Attraverso l’app è possibile impostare le registrazioni della camera, controllare l’audio e il video, modificare le impostazioni di WiFi, indicare un email dove inviare i video registrati, e altro ancora. L’app, ripetiamo, non è moderna dal punto di vista della UI, ma è comunque funzionale.

Alfawise SD07W è una buona camera per la video sorveglianza, consigliata a chi vuole montarla all’esterno, o in magazzini o capannoni. Solida e robusta, sarebbe sprecata in ambienti esterni, e mal si adatterebbe ad un piccolo appartamento.

Costa circa 84 euro in offerta lampo, e si acquista direttamente da qui.

PRO

Solida e robusta

IP 66

Buona la qualità video

Notifiche sempre reattive e precise

CONTRO