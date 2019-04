Mario Kart Tour iOS e Android è più vicino, Nintendo annuncia la beta

Annunciato oltre un anno fa, doveva arrivare a marzo, purtroppo Nintendo ha posticipato Mario Kart Tour iOS e Android ma ora finalmente arrivano due buone notizie. Innanzitutto la multinazionale di Mario annuncia che Mario Kart Tour in versione beta sarà rilasciato entro il prossimo mese e che le tempistiche di lancio non sono cambiate: il primo gioco di corse su go-kart con protagonisti tutti i più celebri personaggi di Nintendo arriverà questa estate.

Nella rosa dei titoli Nintendo più celebri sviluppati per smartphone e tablet Mario Kart Tour sarà il terzo dopo Super Mario Run e Animal Crossing Pocket Camp. Come avvenuto per i rilasci precedenti, anche per il nuovo videogioco in arrivo Nintendo mantiene il massimo riserbo sulle caratteristiche e sulle funzioni offerte.

Potranno scoprire tutto o quasi i fortunati beta tester che riusciranno a provare per primi Mario Kart Tour Beta. Lo sviluppatore precisa che si tratta di una beta chiusa con distribuzione limitata in Giappone e Stati Uniti.

Considerando l’enorme popolarità di Mario e della saga Mario Kart è praticamente certo che il numero di utenti che si proporrà come tester supererà il limite massimo possibile, per questa ragione Nintendo avvisa che in questo caso sorteggerà i partecipanti in modo casuale. Il rilascio di Mario Kart Tour Beta è programmato tra il 22 maggio e il 4 giugno.

Anche se la beta è indicata solo per Android, l’atteso titolo sarà rilasciato sembra in contemporanea sia per iOS che per il robottino verde. Insomma, ormai dovremmo esserci: tenendo conto dell’arrivo della beta a fine maggio e scongiurando altri posticipi potremo giocare a Mario Kart per la prima volta su iPhone e Android questa estate.

