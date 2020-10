Nokia porterà il 4G sulla Luna e pensa già al 5G

Nokia si è aggiudicata un contratto del valore di 14,1 milioni di dollari per portare la tecnologia 4G LTE sulla Luna per migliorare i sistemi di comunicazioni impiegati in precedenza.

Ricordiamo che con il progetto Artemis la NASA vuole tornare sulla Luna nel 2024 riportando un altro astronauta e, per la prima volta anche una donna. Per migliorare e far progredire le tecnologie spaziali la NASA ha anche lanciato l’iniziativa Tipping Point per cercare proposte di società private in grado di promuovere la tecnologia spaziale.

Nella maggior parte dei casi le società che si aggiudicano uno dei contratti dell’iniziativa Tipping Point hanno a che fare con sistemi per fornire carburante ai veicoli nello spazio, soluzioni per inviare carichi utili più pesanti e così via. Invece il progetto vinto da Nokia per portare il 4G sulla Luna rientra tra le iniziative che puntano a rendere disponibile nello spazio una esperienza considerata essenziale sulla Terra.

La versione di Nokia del 4G per la Luna è stato progettato per resistere alle condizioni estreme di temperatura, radiazioni, al vuoto e anche a vibrazioni e impatto durante le fasi di lancio e atterraggio. Tutto questo rispettando i rigorosi limiti per dimensioni, peso e alimentazione dei carichi utili per lo spazio. In passato per le missioni Apollo gli ingegneri della NASA impiegavano le comunicazioni radio tramite stazioni base, relè e una rete di trasmettitori. Così si ritiene che l’impiego del 4G grazie a Nokia renderà il sistema più versatile ed efficiente.

