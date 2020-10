Apple inizia le spedizioni degli iPhone 12 preordinati

Apple ha già dato il via alle spedizioni degli iPhone 12 che gli utenti hanno preordinato a partire da venerdì 16 ottobre un lancio che, già secondo le prime stime, promette di superare agevolmente i numeri che Cupertino ha registrato con l’intera gamma iPhone 11 lo scorso anno, tutto questo con solamente due dei quattro terminali in arrivo.

Per chi ha già ordinato iPhone 12 o iPhone 12 Pro lo stato dell’ordine sul sito Apple indica genericamente in preparazione per la spedizione. In ogni caso alcuni utenti statunitensi sono stati in grado di ottenere maggiori dettagli verificando il tracciamento della spedizione tramite il sito del corriere UPS.

Molti dei preordini non sono ancora stati consegnati da Apple a UPS, in questo caso occorre pazientare e tornare a verificare il tracciamento nei prossimi giorni. Invece per alcuni dei primissimi preordini il sito web di UPS indica già gli smartphone in viaggio e addirittura anche una data provvisoria o stimata di consegna.

Per alcuni ordini di iPhone 12 il sistema di UPS indica come possibile consegna già mercoledì 21 ottobre, come segnala 9to5Mac, quindi ben due giorni prima della data ufficiale di inizio disponibilità nei negozi, vale a dire venerdì 23 ottobre. Occorre però rilevare che si tratta di indicazioni automatiche del sistema e che per ogni lancio di iPhone, Apple si accorda con UPS per iniziare le consegne agli utenti solo a partire dal giorno effettivo di inizio commercializzazione.

Così anche se il sistema di tracciamento lascia sperare che i nuovi iPhone 12 preordinati siano in arrivo nelle mani dei proprietari prima del previsto, in realtà tutti gli ordini saranno evasi per essere consegnati non prima di venerdì 23 ottobre, giorno del debutto nei negozi.

Negli anni e con le diverse generazioni di iPhone ci sono state però alcune eccezioni, con alcuni fortunati utenti che hanno ricevuto il terminale prima del previsto, forse per una svista o un errore della filiale locale del corriere. Non sembrano invece esserci vincoli per la data di consegna degli accessori Apple destinati agli iPhone 12: nelle scorse ore diversi utenti hanno pubblicato le foto di cover e caricatori MagSafe magnetici già consegnati.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.