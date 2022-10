Apple è l’unico marchio smartphone in crescita nel terzo trimestre 2022

Per il terzo trimestre consecutivo nel 2022 il mercato smartphone registra ancora un calo nei mesi che vanno da luglio a settembre: mentre le spedizioni diminuiscono sensibilmente del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per Canalys Apple è l’unico tra i cinque costruttori top al mondo a registrare una crescita positiva nel terzo trimestre 2022, un andamento positivo per iPhone che permette al colosso di Cupertino di aumentare la propria quota di mercato.

Secondo gli analisti il mercato smartphone è tra quelli che si adattano più velocemente alle tendenze macro in corso, con gli utenti che posticipano l’aggiornamento dei terminali per dirottare la spesa sui beni più essenziali. Questo a causa delle preoccupazioni per inflazione, guerra e timori di recessione economica.

Samsung si conferma primo costruttore al mondo con una quota di mercato del 22%, in leggero aumento dal 21% dello scorso anno, grazie a una corposa campagna di sconti e promozioni.

Al secondo posto Apple accorcia le distanza perché passa dal 15% di mercato del terzo trimestre 2021, all’attuale 18%. Questo perché la domanda dei nuovi iPhone 14, soprattutto Pro, si mantiene ancora sostenuta. Vale la pena notare che Apple e Samsung sono gli unici due marchi a registrare un aumento della quotati mercato. Infatti Xiaomi al terzo posto rimane stabile al 14%, viceversa gli altri due costruttori top e in generale gli altri marchi registrano una flessione.

Oppo passa dall’11% del 2021 a una quota di mercato del 10% nel terzo trimestre 2022, Vivo scende dall’11% al 9%, mentre tutti gli altri marchi passano dal 28% al 27%. La speranza è che le rilevazioni sugli smartphone risultino più attendibili di quelle sulle spedizioni Mac che hanno mostrato divari enormi a seconda della società di analisi.

I 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario: a questo punto solo qui si potrà conoscere meglio l’andamento delle vendite di iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra, oltre che l’andamento delle spedizioni Mac.l