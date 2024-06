Tutte le novità per tvOS 18, audio e domotica

Pubblicità

Apple TV, Apple Music, FaceTime, Fitness+ e app Casa: alla WWDC24 c’è stato spazio anche per mostrare alcune delle novità in arrivo su queste piattaforme che cambieranno in maniera sensibile il modo in cui ci intratteniamo, comunichiamo e controlliamo la nostra abitazione.

Le novità di tvOS 18

Ad esempio per quanto riguarda Apple TV, il nuovo aggiornamento tvOS 18 in arrivo questo autunno aggiunge la funzione InSight che mostra «in tempo reale e al momento opportuno» tutte le informazioni sullo spettacolo di Apple TV+ in riproduzione come ad esempio chi fa parte del cast e le musiche di sottofondo.

Dal nuovo pannello visibile nell’area bassa dello schermo – oppure direttamente su iPhone, se lo si sta usando come telecomando – è possibile:

selezionare un attore per conoscere qualche dettaglio sul personaggio interpretato in quello specifico spettacolo oppure per consultare la filmografia;

per conoscere qualche dettaglio sul personaggio interpretato in quello specifico spettacolo oppure per consultare la filmografia; aggiungere un brano della colonna sonora ad una playlist.

Il nuovo aggiornamento migliora anche i dialoghi su Apple TV 4K, sia se l’audio viene riprodotto dagli altoparlanti del televisore, sia se viene amplificato tramite HomePod o altri speaker collegati tramite HDMI. Per la precisione usa il machine learning e l’audio computazionale per enfatizzare e rendere più limpidi i dialoghi in un click, riuscendo così a sentire bene le voci anche nelle scene più concitate e rumorose.

Interessanti novità anche per i sottotitoli, che adesso compaiono automaticamente e in maniera intelligente, ovvero quando si sta guardando uno spettacolo:

in una lingua diversa da quella selezionata per l’interfaccia del dispositivo;

da quella selezionata per l’interfaccia del dispositivo; con audio disattivato ;

; e si torna indietro per rivedere una scena.

Per finire, tvOS 18 aggiunge nuovi salvaschermi e supporta il formato 21:9 che è molto utile per guarda gli spettacoli con un videoproiettore.

Compatibilità tvOS 18

Il nuovo tvOS 18 è compatibile con:

Apple TV HD (2015);

Apple TV 4K (2017);

Apple TV 4K di seconda generazione (2021);

Apple TV 4K di terza generazione (2022).

Apple Music e Audio

Con i nuovi sistemi operativi annunciati alla WWDC24 diventa possibile condividere il controllo della musica riprodotta da un HomePod con un’altra persona dotata di iPhone, anche se non è abbonata ad Apple Music. Si usa SharePlay ed è semplicissimo: basta avvicinare i due iPhone oppure inquadrare il QRcode nella scheda SharePlay di Apple Music.

Inoltre viene introdotto l’audio spaziale su AirPlay, con supporto Dolby Atmos.

FaceTime

Sulle videochiamate tramite FaceTime arriva invece la funzione Trascrizioni live, che permette di leggere in tempo reale quello che viene detto durante una videochiamata. Purtroppo per il momento sarà disponibile soltanto in lingua inglese e per i soli utenti statunitensi e canadesi.

Apple Fitness+

Per chi è abbonato al servizio c’è un nuovo spazio For You personalizzato e le schede Explore e Library che secondo Apple permettono di muoversi più facilmente tra le varie lezioni presenti in catalogo. In tal senso è stata ottimizzata anche il sistema di ricerca.

App Casa

Per finire ci sono importanti novità anche per quanto riguarda la domotica Apple. Principalmente, l’applicazione Casa viene potenziata da due nuove funzioni:

Una permette di gestire minuziosamente l’ accesso per gli ospiti offrendo il controllo delle serrature, del garage e dei sistemi di allarme in particolari periodi, il tutto con la raccolta della cronologia delle attività in un’apposita scheda;

offrendo il controllo delle serrature, del garage e dei sistemi di allarme in particolari periodi, il tutto con la raccolta della cronologia delle attività in un’apposita scheda; l’altra invece permette di aprire la porta di casa senza mani: la serratura si sblocca non appena ci si trova a due metri di distanza, rendendo così possibile l’ingresso anche se si hanno le mani impegnate (ad esempio per sostenere le buste della spesa).

Oltre a questo è possibile consultare le statistiche sui consumi energetici all’interno della scheda Energia. Inizialmente però sarà disponibile soltanto negli USA e unicamente con le compagnie elettriche che lo supportano.

Per finire viene introdotto il supporto agli aspirapolvere robot, il che significa che si possono inserire nelle varie automazioni di casa e controllare tramite Siri.

Quando arriva tutto questo

I nuovi sistemi operativi tvOS 18 e iOS 18 sono già disponibili in versione beta per gli iscritti all’Apple Developer Program. Le beta pubbliche arrivano invece a luglio. Le versioni stabili e definitive invece saranno come sempre disponibili tramite aggiornamento gratuito per tutti i dispositivi compatibili entro l’autunno.

Se volete scoprire tutto quello che Apple ha presentato durante la WWDC24 vi basta sfogliare gli articoli contenuti in questa sezione del nostro sito web.