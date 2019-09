Nuova Apple TV 2019 e tag Apple per non perdere nulla attesi nel keynote del 10 settembre

Ci sarà l’effetto One More Thing caro a Steve Jobs nel prossimo keynote Apple del 10 settembre in cui la multinazionale di Cupertino presenterà i nuovi iPhone ma, secondo nuove anticipazioni, sul palco saranno mostrati anche una nuova Apple TV 2019 e il nuovo accessorio Apple per non perdere nulla e rintracciare qualsiasi cosa.

Secondo il leaker @never_released che in passato a previsto nomi in codice e caratteristiche di diversi nuovi prodotti di Cupertino, è in arrivo una nuova Apple TV indicata come TV11,1 e il nome in codice J305. Si precisa inoltre che questa nuova versione funzionerà con il processore Apple A12, stessa indicazione emersa anche nelle scorse ore. Il modello attuale Apple TV 4K è basata sul processore Apple A10X Fusion, lo stesso impiegato negli iPad Pro 2017.

L’anticipazione però non precisa se si tratterà di una versione standard del processore (senza la X nel nome, come negli iPhone) o se invece si tratterà di una versione più potente, indicata con la lettera X come negli iPad Pro.

Due ulteriori indizi corroborano questa anticipazione. Negli ultimi anni Apple ha presentato una nuova Apple TV ogni due anni, così è stato nel 2013, nel 2015 infine con Apple TV 4K del 2017, così i tempi sembrano maturi per un refresh.

Nel codice di una beta interna di iOS 13 sono stati scovati riferimenti a una nuova Apple TV con gli stessi codice e numero di modello di quelli anticipati. Infine l’accelerazione di Apple sui servizi e in particolare il lancio in USA dell’abbonamento Apple TV+, oltre che di Apple Arcade in diversi paesi nel mondo, si abbinano alla perfezione con l’arrivo di una Apple TV ancora più potente e versatile.

Ma non è tutto perché secondo il leaker che si firma CoinX durante il keynote Apple del 10 settembre ci sarà un momento «One more thing», storica frase pronunciata da Steve Jobs per le novità presentate a fine evento.

Nel post non si precisa quale sarà la novità e non offre nemmeno indizi per identificarla, in ogni caso al momento tutti pensano al tag tracker Bluetooth marchiato Apple. Simile a Tile e a diversi altri tag BT in commercio da tempo, potrà essere applicato a portafogli, borsette, chiavi e altri oggetti importanti, permettendo di ricevere notifiche quando l’oggetto supera una certa distanza dal nostro iPhone o Apple Watch e permetterà di ritrovare gli oggetti smarriti o rubati.

Indizi su questo accessorio sono emersi per la prima volta a giugno, poi successivamente confermati in agosto e poi supportati ulteriormente da diverse tracce e funzioni scoperte in iOS 13.