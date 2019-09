Lego Star Wars Battles porta i mattoncini in competitizione su iPhone, iPad e Android

I LEGO, e i giochi LEGO sono spesso associati, in in parte erroneamente, ad un pubblico di più piccoli. Con il prossimo LEGO Star Wars Battles per dispositivi mobili la concezione potrebbe cambiare ulteriormente, considerando che porterà i mattoncini LEGO in un palcoscenico videoludico competitivo, fatto di lotte in tempo reale.

Il titolo rappresenterà una vera novità nel panorama dei giochi LEGO, che per la maggior parte sono legati al concetto di avventura in terza persona. Il prossimo gioco, dunque, romperà gli schemi, proponendo una concezione assolutamente diversa, dove Luke Skywalker, Rey, Darth Vader e gli altri personaggi della serie saranno chiamati a rivaleggiare in battaglie in tempo reale.

Il titolo sarà uno sforzo congiunto tra Warner Bros, Gruppo LEGO e Lucasfilm, e promette di fondere i personaggi e la saga di LEGO Star Wars, compresi i veicoli, in battaglie in tempo reale, uno contro uno multiplayer. Il giocatore sarà in grado di costruire il proprio mazzo con utilizzando personaggi del lato Chiaro e Oscuro della forza, potendo pescare tra un roster proveniente dai nove film della saga.

Come ci si potrebbe aspettare, si costruiranno torri LEGO sul campo di battaglia, per difendere il proprio territorio e contestualmente attaccare quello nemico.

Il gioco dovrebbe arrivare nel 2020 in App Store e Google Play. Sarà disponibile come download gratuito con acquisti in-app.