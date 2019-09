Gli utenti iliad superano 4 milioni, la rete proprietaria si espande

Gli utenti iliad aumentano a ritmi sostenuti: crescevano di 10mila nuovi utenti al giorno nel periodo di lancio dello scorso anno, erano 1,5 milioni a inizio agosto 2018 e poi oltre 2 milioni alla fine dello stesso mese. Oggi, a poco più di un anno dall’arrivo in Italia, l’operatore annuncia che gli utenti iliad hanno superato quota 4 milioni.

Questo risultato è stato possibile grazie all’ingresso di oltre 530.000 nuovi utenti nel secondo trimestre di quest’anno e, prima ancora, di 472.000 utenti nel primo trimestre 2019. Il successo è merito dei piani di abbonamento ricchi di GB a prezzi abbordabili, con tanti servizi inclusi e soprattutto senza costi nascosti e senza aumenti e rimodulazioni.

Con l’aumento degli utenti iliad prosegue il piano dell’operatore per costruire una sua infrastruttura di rete proprietaria. Nel primo semestre iliad ha effettuato investimenti per 161 milioni di euro, somma che non include i costi sostenuti per ottenere le frequenze in licenza. I siti già installati entro la fine di giugno sono 2.400, una tabella di marcia accelerata per raggiungere l’obiettivo prefissato di 3.500 installazioni entro la fine di quest’anno.

Ricordiamo che fin dall’arrivo in Italia iliad impiega antenne e reti Wind Tre in ran sharing, ma l’operatore francese ha dichiarato che l’obiettivo nel nostro Paese è quello di costruire una infrastruttura di rete proprietaria non solo per le tecnologie 3G e 4G, ma anche per quelle di prossima generazione 5G. Per le tecnologie cellulari più recenti iliad ha siglato una collaborazione con Nokia.

Continua a crescere anche la presenza di iliad sul territorio italiano: la scorsa settimana è stato inaugurato il primo iliad Store in Puglia a Bari nella centralissima Piazza Umberto I. A questo che è il 14esimo negozio nazionale si aggiungono oltre 200 iliad Corner presenti nei centri commerciali e nella grande distribuzione.

