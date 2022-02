Nuova voce per Siri nella beta 4 di iOS 15.4

Nella beta 4 di iOS 15.4 (versione al momento disponibile per i soli sviluppatori) Apple ha integrato una ulteriore voce americana per Siri, opzione disponibile da Impostazioni > Siri per consentire all’utente di scegliere un tipo di voce diversa per l’assistente.

Con la nuova voce di Siri integrata nella beta 4 di iOS 14.5 sono cinque le voci disponibili per inglese americano (in italiano sono disponibili solo due voci: maschile e femminile). La possibilità di cambiare voce è utile per modificare il modo in cui Siri può rispondere. Non con tutte le lingue sono disponibili più opzioni, ma con alcune sono disponibili voci con intonazioni diverse o voci maschili e femminili.

iOS 15.4 Beta 4 changes 🧵: Apple adds a 5th American Siri voice with filename ‘Quinn’ pic.twitter.com/HFQZV1oF0I — Steve Moser (@SteveMoser) February 22, 2022

Tra le novità di iOS 15.4/iPad OS 15.4 la possibilità di inserire il green pass nel Wallet (senza bisogno di passare per servizi di terze parti), la possibilità per terze parti di sfruttare la tecnologia ProMotion, nuove emoji, la possibilità di sbloccare l’iPhone con la mascherina senza bisogno di indossare l’Apple Watch., l’integrazione del framework per Tap to Pay.

Altra novità integrata in iOS 15.4 sono avvisi sulla privacy durante la configurazione di AirTag: durante la prima configurazione di AirTag l’utente vedrà un messaggio che dichiara in modo esplicito che AirTag è pensato per ritrovare i propri effetti personali, che l’utilizzo di AirTag per seguire gli spostamenti delle persone senza il loro consenso è un crimine in molte parti del mondo, che AirTag è progettato per essere rilevato dalle vittime, e che le forze dell’ordine possono richiedere informazioni identificative del proprietario dell’AirTag.