Apple ricerca tessuti smart non solo per Watch e AirPods

Una nuova ricerca basata su vecchi lavori dimostra che Apple è ancora alla ricerca di tessuti smart, che potrebbero essere impiegati in dispositivi anche diversi da AirPods e Apple Watch. Nel futuro della Mela, infatti, potrebbero esserci anche borse intelligenti, mobili, abbigliamento e altro ancora.

Apple ha già ottenuto brevetti in tal senso, inclusi quelli per la realizzazione di bottoni in tessuto per un HomePod. Ora, un brevetto appena rivelato descrive moltissimi usi per il tessuto con sensori e altri dispositivi incorporati.

Il “dispositivo di controllo del tessuto” riguarda principalmente il dettaglio dell’incorporamento di qualsiasi cosa all’interno del tessuto. Apple ha già preso forma su questa idea, con precedenti brevetti concessi ad essa per la creazione di cinturini smart o pulsanti intrecciati per Apple Watch.

Questo nuovo brevetto, però, fornisce indicazioni più precise su quanto Apple potrebbe spingersi oltre con l’idea dei tessuti smart:

Potrebbe essere desiderabile formare borse, mobili, vestiti, dispositivi elettronici e altri oggetti utilizzando materiali come il tessuto. Se non si presta attenzione, tuttavia, gli articoli in tessuto come questi potrebbero non offrire le caratteristiche desiderate Ad esempio, un dispositivo elettronico basato su tessuto potrebbe essere scomodo da usare, potrebbe non avere un aspetto attraente o potrebbe non offrire le funzionalità desiderate

Dopo aver elencato ogni possibile tipo di dispositivo elettronico, il brevetto passa poi a fornire articoli più specifici immediatamente riconoscibili che utilizzano tessuto.

[Il tessuto può essere] un cinturino, può essere un cinturino da polso o una fascia per la testa, può essere una custodia rimovibile per un dispositivo, può essere una custodia o una borsa con cinturini…[Oppure] può far parte di una sedia, un divano o altri posti a sedere (ad es. cuscini o altre strutture per sedersi), può far parte di un capo di abbigliamento o altro oggetto indossabile (ad es. cappello, cintura, polsino, fascia per la testa, calzino, guanto, camicia, pantaloni, ecc.), o può essere qualsiasi altro articolo adatto a base di tessuto

Il brevetto è altrettanto ampio nel modo in cui descrive che il tessuto “può essere morbido…, può essere ruvido, può essere liscio” e così via. Quindi Apple vede il tessuto come utilizzato per avvolgere gli oggetti. Un esempio di disegno nel brevetto mostra un telecomando, per esempio.

In precedenza Apple ha anche ottenuto un brevetto che vedrebbe i Mac controllati tramite guanti intelligenti. Il nuovo brevetto lo estende a tutto ciò che può essere avvolto in tessuto.

È difficile immaginare, ad esempio, l’attuale telecomando Siri piatto che si capovolge quando viene posizionato a faccia in giù. Tuttavia, i disegni di Apple mostrano un dispositivo cilindrico più arrotondato che si dice “potrebbe avere caratteristiche di autoraddrizzamento”.

Apple afferma che i filati “possono essere formati da polimero, metallo, vetro, grafite” e altro ancora. Tutto ciò potrebbe facilmente applicarsi agli involucri dei futuri HomePods, o alle borse per trasportare MacBook Pro dove le cinghie dicono all’utente la carica residua della batteria.

Questo brevetto è accreditato a tre inventori, tra cui Daniel A. Podhajny, il cui precedente lavoro correlato include un brevetto per la realizzazione di Smart Keyboard in tessuto per iPad.

Per tutti i brevetti che girano attorno al mondo della Mela il link da seguire è direttamente questo. In quelle pagine potrebbe essere già descritto il prossimo hardware Apple.