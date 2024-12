Caricabatterie 67W tre porte con due cavi 100W inclusi a solo 13,96 €

Caricabatterie 67W tre porte, due cavi 100W inclusi tutto a solo 13,96 €

Pubblicità Se vi serve un caricatore che sia capace di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente (di cui uno potrebbe essere persino un MacBook o un altro computer portatile) la risposta è su Amazon: il caricabatterie Novoo a 13,96€ da 67W con ben due cavi USB-C 100W inclusi Esteticamente non è diverso da molti altri caricatori per auto disponibili in commercio: gli ingombri sono minimi, in particolare considerando che stiamo parlando di un caricabatterie da 67W. Mette a disposizione tre prese: due di tipo USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 che arrivano a a 67 Watt e quindi sono in grado di alimentare non solo un telefono qualunque o anche un iPad, ma anche un MacBook Air. Quando le due porte sono collegate contemporaneamente una arriva a 47W e l’altra a 20W. In questo scenario potrete quindi caricare un MacBook, un iPad o qualunque altro dispositivo da una delle due porte e caricare un telefono con l’altra. La terza è una USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 che eroga massimo 22,5 Watt e può quindi ricaricare ad elevate prestazioni telefoni Android compatibili con questo tipo di porta. Nel caso di un iPhone lo ricaricherà a circa 12W che è comunque una discreta prestazione. Uno dei punti di forza di questa offerta Amazon risiede nell’inclusione nella confezione di due cavi USB-C, uno da un metro e il secondo da un metro e mezzo. Questi cavi sono perfetti per ricaricare un iPhone con porta USB-C o altri dispositivi simili. Il venditore ci dice anche che si tratta di cavi da 100W, quindi anche questi ottimi per un Mac e non solo per i MacBook Air. Chi è interessato su Amazon al momento è in vendita a 19,94 euro ma applicando il coupon che trovate in pagina lo pagate il 30% meno. A 13,50€ cavi incluso è regalato

Offerte Speciali Sconto Apple Watch 10, sconto del 13%, prezzo da 399 € Amzon sconta per la prima volta Apple Watch 10. Portate a casa la versione a 46mm del più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 60€

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.