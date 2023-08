Ecco tutti i nuovi i nuovi Mac in sviluppo con processore M3

Apple punta tutte le carte di rinascita del mercato Mac sui nuovi M3. Questo, almeno, si direbbe dalla lunga lista di macchine con questo processore in fase di test, sciorinate dalla newsletter domenicale PowerOn.

Oltre che parlare delle difficoltà all’orizzonte per il mercato degli iPhone 15 (afflitti da un raffreddamento dell’interesse per l’universo smartphone), il giornalista di Bloomberg ci fornisce un elenco completo delle macchine che stanno girando nei laboratori di Cupertino fondandosi sull’ultima incarnazione dei chip “M”.

M3 13” MacBook Air (nome in codice Mac 15,1 e J513/J613)

M3 15” MacBook Air (nome in codice Mac 15,2 e J515/J615)

M3 13” MacBook Pro (nome in codice Mac 15,3 e J504)

M3 iMac (Nome in codice Mac 15,4, Mac 15,5, J433 e J434)

M3 Pro e M3 Max 14” e 16” MacBook Pro (nome in codice Mac 15,7, Mac 15,8, J514 e J516)

M3 Mac mini (nome in codice Mac 15,12)

La novità di questa domenica è proprio il Mac Mini di cui non si aveva avuto notizia in passato. Gurman spiega che il (probabile) Mac mini avrebbe otto CPU, dieci core grafici e 24 GB di memoria. Dal punto di vista del conto dei core l’M3 sarebbe al livello degli M2.

Apple conta molto su questo processore per il rinnovo dei Mac e per dare respiro alle vendite. I computer nel corso del trimestre potrebbero perdere vendite in percentuale a due cifre, un calo pesante dovuto al fatto che il mondo dei Pc della Mela offre diverse macchine vecchie e in alcuni casi scarsamente innovative. In aggiunta a questo va anche presa nota dei prezzi cresciuti sensibilmente che hanno raffreddato ulteriormente l’interesse dei clienti invitati a spendere di più senza avere molto di più

I nuovi Mac appariranno praticamente tutti solo il prossimo anno.