Processore M3, la tabella di marcia Apple del 2023 tra MacBook Air e iMac

Un nuovo iMac è all’orizzonte e avrà un processore M3. È questa l’indiscrezione della domenica lanciata dal solitamente affidabile Mark Gurman di cui parliamo anche in un altro nostro articolo.

Nella sua rubrica PowerOn il giornalista di Bloomberg scrive che la nuova macchina, un sostituito del modello attuale di cui si parla da tempo che ha ancora un processore M1, è in uno stato di sviluppo molto avanzato, EVT (engineering validation testing) in pratica significa che Apple sta svolgendo dei test sui prototipi utili ad avviare la produzione in serie.

I nuovi iMac (nome in codice J433 e J434) saranno molto simili agli attuali; lo schermo avrà le stesse dimensioni e lo chassis sarà ancora colorato in blu, argento, rosa e arancio. Le novità verranno da quel che c’è dentro, in particolare dal processore che sarà, come accennato, l’M3.

Il lancio del nuovo iMac è fissato come minimo tra tre mesi ma prima ancora potrebbero arrivare, dice ancora Gurman, altri Mac con processore M3. In base alle informazioni (e alle deduzioni) in suo possesso, il giornalista ribadisce alcune delle previsioni già avanzate in passato. Si tratterebbe della nuova generazione dei MacBook Air tra cui anche il primo MacBook Air 15″, macchine che dovrebbero debuttare a breve e che ben difficilmente avrebbero un senso se avessero ancora il processore M2.

Apple ha disegnato il processore M2 come una sorta di ponte tra il processore M1 e il processore M3. Le tecnologie dell’M2 sono infatti le stesse dell’M1 mentre M3 sarebbe il primo processore con circuiteria a 3 nanometri, l’ideale per supportare una nuova generazione di macchine della serie Air. Il processore M3 è una delle priorità di Apple

Visto che una delle ragioni per cui Apple con l’introduzione di processori della serie “M” è stata la volontà di creare un ciclo annuale di upgrade delle sue macchine, dice Gurman, sembra logico immaginare che i nuovi Mac arriveranno in prossimità della WWDC che potrebbe essere utile al lancio della nuova piattaforma hardware.

In pratica il calendario immaginato da Gurman è il seguente

In giugno debutto dei nuovi MacBook Air con processore M3

Lancio contestuale dei Mac Pro con processori M2 Ultra

Poco dopo debutto degli iMac con processore M3

In autunno o inizio inverno nuovi MacBook Pro con processori M3 Pro ed M3 Max

Il processore M3 dovrebbe poi fare la sua apparizione ad inizio 2024 nei nuovi iPad con schermo OLED. Lo schermo OLED sarebbe in cima alle priorità di sviluppo di Apple nel campo dei Mac. Modelli con questo display e funzioni touch potrebbero apparire ad inizio 2025.