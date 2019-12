Nuovo MacBook Pro 16 torna lo sconto Amazon: risparmiate più di 200€

Se volete comprare un MacBook Pro da 16″ date un’occhiata ad Amazon dove la più nuova delle macchine di Apple viene offerta con uno sconto he arriva a 200 euro: 2599 euro invece che 2799 euro, oppure 3093 euro per la versione da 1 TB (che ha anche un differente processore e una differente scheda grafica)

Inutile dire altro sul MacBook Pro 16″, se non che si tratta, appunto, dell’ultimo modello e il prodotto di punta dei portatili della Mela. Pur dimensionalmente ed esteticamente simile a quello di cui prende il posto, introduce diverse novità come un processore molto più potente, nuove schede grafiche, un sistema audio evoluto e sofisticato sia per altoparlanti che per microfoni e il display di dimensioni superiori. Infine c’è anche la nuova tastiera con meccanismo a forbice che dovrebbe costituire un enorme passo avanti, come confermato anche dalle prime prove, rispetto a quella precedente con meccanismo a farfalla, molto criticata proprio dai professionisti.

Nei giorni scorsi su Amazon alcuni venditori e la stessa Amazon hanno cominciato a metterlo a listino scontato, poi il prezzo è risalito. Oggi a 2599 euro costa 200 euro meno del prezzo Apple. La versione da 1 TB a 3093 euro è uno sconto di pari portata. Anche se lo sconto non è poderoso, è difficile trovare in giro prezzo migliori con consegna rapida, quale è offerta da Amazon

Se le offerte di questa pagina non risultassero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.