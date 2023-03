Nuovo iMac in fase avanzata di sviluppo

Il nuovo iMac che Apple dovrebbe presentare quest’anno è “in avanzata fase di sviluppo”.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che il nuovo modello avrà ancora un display da 24″ e nuove opzioni per i colori.

Secondo Gurman, l’iMac 2023 dovrebbe integrare il chip M3 di cui sarebbe uno dei prodotti di riferimento (ma non certo l’unico) modifiche interne e sfruttare un nuovo procedimento di costruzione per lo stand (la “gamba”). Il chip M3 dovrebbe sfruttare il nodo produttivo a 3nm, quello di ultima generazione di TSMC, con ovvie migliorie in termini di performance ed efficienza energetica.

L’ultimo aggiornamento ufficiale di iMac risale ad aprile 2021 con design più compatto e sottile (11,5mm) grazie al chip M1. L’attuale iMac M1 è disponibile in diversi colori (verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento), vanta un display Retina 4.5K da 24″, videocamera FaceTime HD a 1080p, microfoni di qualità, un sistema audio a sei altoparlanti. Tra le peculiarità dell’ultimo iMac, il supporto per la tastiera con il Touch ID, l’alimentatore con cavo intrecciato in tinta.

Secondo indiscrezioni circolate a inizio febbraio di quest’anno, Apple avrebbe monopolizzato l’intera capacità produttiva per i chip di nuova generazione di TSMC.