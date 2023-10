Oclean X Pro Digital vi da immediatamente il voto alla pulizia, in offerta a 91,99 euro

La pulizia dentale non sarà più un problema con Oclean X Pro Digital, dotato di un pratico display che mostra il punteggio della pulizia: sotto il punteggio di 90 lo spazzolino vi fornirà un programma di spazzolatura integrativo per consentire la migliore igiene dentale. Al momento lo spazzolino si trova in offerta su Amazon a 119,99 euro, anziché 129,99 euro.

Una delle principali particolarità di questo spazzolino è la presenza dello Smart Screen, che restituisce istantaneamente un feedback sulla pulizia effettuata, così da pulire tutte le 8 aree di spazzolatura consigliate.

Se ci sono delle aree che sono state tralasciate durante lo spazzolamento, ottenendo così un punteggio inferiore ai 90 punti, Oclean X Pro Digital genererà automaticamente un piano di spazzolatura integrativo per guidare l’utente nella pulizia di quelle aree, garantendo infine il 100% di pulizia.

Un colore rosso sullo smart display indica aree non completamente pulite, così da indurre l’utente a seguire il programma di pulizia integrativo per raggiungere la migliore pulizia in assoluto.

Oclean X Pro Digital è approvato da Connect Checking con punteggio ‘SEHR GUT’ e integra un motore sonico di nuova generazione che permette di concentrare l’energia su ogni punta delle setole, per la migliore potenza di pulizia possibile, mentre la vibrazione stabile fa sì che lo spazzolamento venga percepito come un massaggio, senza alcun fastidio né preoccupazioni di danneggiare lo smalto e le gengive.

Lo spazzolino offre un sistema Duo Brush Heads, per una migliore rimozione della placca e una cura delicata delle gengive. La testina del pennello, oltre che delicata, è piuttosto compatta, così da raggiungere facilmente le aree difficili da pulire, in particolare quelle interdentali.

Oclean X Pro Digital offre una lunga durata della batteria, con una ricarica rapida in sole 3 ore e una longevità fino a 30 giorni. Incluso in confezione anche il supporto da parete 2-in-1 e il caricatore.

Lo spazzolino offre tre modalità di pulizia: Sunrise Soothing, Sunset Clearout, Modalità esclusiva da impostare tramite Oclean Care APP per soddisfare al meglio le esigenze orali degli utenti.

Compatibile con Apple Health, lo spazzolino risulta impermeabile IPX7, oltre che silenzioso con i suoi 55dB.

Solitamente Oclean X Pro Digital costa 129,99 euro su Amazon, è possibile ottenere uno sconto di 10 euro con il coupon in pagina.