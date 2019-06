Offerta action cam Akaso V50 Pro, riprese video 4K eccellenti a meno di 75 Euro

Akaso V50 Pro rientra nel circolo delle action cam economiche, ma si distingue perché propone davvero una qualità sopra la media, in grado di risaltare tra i competitor nella stessa fascia di prezzo. Il 4K è sbalorditivo per quel che costa.

Akaso V50 Pro propone una miriade di accessori: dalla custodia impermeabile, a tonnellate di supporti per caschi, manubri di bici, ad una seconda batteria e ad una smartband da indossare al polso per il controllo remoto di foto e video dalla camera.

Si tratta di una dotazione che spesso si apprezza su queste camere low cost, ma che davvero un senso considerando la buona qualità di foto e video offerte dalla camera.

Le sembianze sono simili a quelle di mille altre action cam, salvo per il fatto che sulla parte superiore troviamo due pulsanti, uno per il cambio modalità (foto, video, impostazioni, player integrato), l’altro per attivare l’otturatore. Sul retro c’è un ampio schermo da 2 pollici touchscreen, che permette di gestire tutte le funzionalità della camera, ma che naturalmente non funziona e non risulta utilizzabile quando la camera è inserita nella cover subacquea.

la batteria è da ben 1100 mAh, sufficiente per circa un’ora di registrazione, 40 minuti in 4K. In confezione, però, è presente una seconda batteria, che consente di raddoppiare l’autonomia. Il carica batteria incluso permette di ricaricarle entrambe allo stesso tempo.

La recensione completa (con video) della Action Camera la trovate su questa pagina di macitynet: i punti positivi riguardano la qualità video in confronto al prezzo, la dotazione di accessori e la doppia batteria nella confezione originale mentre il software di collegamento (che si può anche aggirare leggendo direttamente le memorie flash su cui registra) ha diversi bug.

Trovate normalmente la telecamera su Amazon a circa 100/105 Euro salvo promozioni.

In questo momento e fino al 5 Luglio 2018 è attiva una offerta con Coupon: il prezzo è di 74,19 Euro Iva e spedizione compresa inserendo al momento dell’acquisto questo codice: KEU9IIZ8