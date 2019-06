Recensione action cam Akaso V50 Pro, riprese video 4K da non credere per meno di 100 Euro

Il panorama delle action cam è cambiato molto nel tempo. Parecchi anni fa erano pochi a potersi permettere un camera tascabile dalle buone prestazioni, perché i prezzi erano orientati verso l’alto. Adesso sulla scena sono presenti una miriade di modelli low cost, che spesso propongono una qualità dell’immagine piuttosto scadente.

Akaso V50 Pro rientra nel circolo delle action cam economiche, ma si distingue perché propone davvero una qualità sopra la media, in grado di risaltare tra i competitor nella stessa fascia di prezzo. Il 4K è sbalorditivo per quel che costa!

Dotazione ed estetica

Partiamo dall’estetica. La confezione di vendita non nasconde le somiglianze con una GoPro. A prima vista sembra quasi di avere tra le mani una GoPro, sia per l’imballo, che per la forma e i colori utilizzati nel pack. La prima differenza che salta subito all’occhio è la dotazione presente all’interno della confezione. A differenza della camera più blasonata, questa Akaso V50 Pro propone una miriade di accessor.

Dalla custodia impermeabile, a tonnellate di supporti per caschi, manubri di bici, ad una seconda batteria e ad una smartband da indossare al polso per il controllo remoto di foto e video dalla camera. Si tratta di una dotazione che spesso si apprezza su queste camere low cost, ma che questa volta assume davvero un senso considerando la buona qualità di foto e video offerte dalla camera.

Dal punto di vista estetico, senza mezzi termini, è una delle migliori action cam low cost che abbiamo avuto tra le mani. Anzi, è probabilmente la migliore. Semplice e minimale, propone una colorazione grigia molto soft, e risulta al tatto gradevole: le plastiche sembrano leggermente gommate.

Le sembianze sono simili a quelle di mille altre action cam, salvo per il fatto che sulla parte superiore insistono due pulsanti, uno per il cambio modalità (foto, video, impostazioni, player integrato), l’altro per attivare l’otturatore. Sul retro un ampio schermo da 2 pollici touchscreen, che permette di gestire tutte le funzionalità della camera, ma che naturalmente non funziona e non risulta utilizzabile quando la camera è inserita nella cover subacquea.

Su di un lato sono disponibili porta MiniUSB (non micro), Mini HDMI per il collegamento a monitor/TV esterni, e alloggiamento MicroSD, che non è inclusa in confezione.

Come già accennato, è inclusa una smartband, con la pulsantiera di controllo per scattare video e foto dal polso, semplicemente premendo i relativi pulsanti. Si tratta di un’ottima soluzione quando, ad esempio, la camera è installata su un casco e quindi con la pulsantiera non troppo accessibile.

Caratteristiche tecniche

Prima di toccare con mano la qualità foto e video, che affidiamo ad una galleria scattata in presa diretta con l’action cam in mano, è bene dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche poposte sulla carta da Akaso V50 Pro. Propone un sensore Panasonic da 14 MP, ed è dotata di chipset V50 Sunplus iCatch.

Questo vuol dire che la possibilità di registrare video 4K è reale, nativa, e che non si tratta di uno specchietto per le allodole.

Molte, infatti, sono le action cam che si fregiano della dicitura 4K alla voce risoluzione, salvo poi scoprire nell’uso quotidiano che si tratta di una risoluzione assolutamente inutilizzabile. Insomma, Akaso V50 Pro è davvero un’action cam 4K.

Quando si parla di autonomia, invece, si scopre che la batteria è da ben 1100 mAh, sufficiente per circa un’ora di registrazione, 40 minuti in 4K. In confezione, però, è presente una seconda batteria, che consente di raddoppiare l’autonomia. Peraltro il carica batteria incluso permette di ricaricarle entrambe allo stesso tempo.

Prestazioni e uso quotidiano

L’esperienza d’uso di Akaso V50 Pro, durante la registrazione foto e video, si è rivelata praticamente ottima. Facile da utilizzare, con alcune impostazioni avanzate sulle quali poter intervenire, come ad esempio, il supporto al codec H265.

La stabilizzazione delle immagini funziona a tutte le risoluzioni, con gli FPS più alti ottenibili a 720p (120 fotogrammi al secondo), mentre a 1080P si raggiungono i 60 FPS e a 4K i 30 FPS. C’è anche l’opzione 2K, sempre a 40 FPS.

La sezione foto è molto funzionale, con possibilità di passare da una risoluzione all’altra, e la possibilità di regolare il tipo di scena, tra indoor, outdoor, modalità notte, landscape e altre ancora, oltre a poter gestire l’esposizione.

Nel menu delle impostazioni c’è anche la possibilità di correggere al volo l’effetto a occhio di pesce, quindi offrendo un filmato flat ai bordi. Si tratta di una opzione di cui non dispongono tutte le action cam, ma che risulta assolutamente godibile per chi preferisce avere filmato più tradizionali, senza la minima distorsione ai lati. C’è, poi, anche la possibilità di regolare l’ampiezza dell’inquadratura, potendo scegliere tra Super Wide, Wide, Medio e Stretto.

Video 1080P @ 60FPS:

Passiamo alla qualità del video: per una camera che costa 100 euro, anche meno in promozione su Amazon, è ottima, impressionante. Molto buona la cattura dei colori, anche se a volte l’immagine si avverte come troppo contrastata, ma nulla che non possa essere risolto in post produzione. Anche il filmato out of the box è comunque gradevole, e non necessità di modifiche profonde per risultare gradevole.

Video 4K @30 FPS:

Anche l’audio catturato dal microfono è assolutamente buono. Nel complesso, sia i video che le immagini hanno una qualità davvero niente male, e in considerazione al prezzo quanto offerto da Akaso V50 è impressionante. Vi lasciamo ad una galleria di immagini scattate direttamente dall’action cam, così come ai video registrati a 1080p a 60 FPS, e 4K a 30 FPS.

Applicazione

Naturalmente, non è tutto oro quel che luccica. L’applicazione, disponibile gratis su App Store e Google Play, lascia molto a desiderare, e numerosi sono i crash che abbiamo riscontrato, soprattutto nel momento in cui dovevamo salvare foto e video sullo smartphone tramite il collegamento wireless.

Stranamente su Android ha funzionato meglio, mentre con un iPhone X non siamo riusciti a concludere l’esperienza di esportazione con successo. Ci abbiamo rinunciato, e abbiamo preferito inserire la microSD su Mac per copiare i file video e le immagini. Visto che con iOS 13 e iPadOS si potrà accedere direttamente da iPhone e iPad alle memorie esterne consigliamo di procedere allo stesso modo quando la nuova versione del sistema operativo sarà disponibile.

Conclusioni

Se siete alla ricerca di una action cam economica per la vostra estate non possiamo che consigliarvi questa Akaso V50 Pro. Da un lato perché è corredata di tutto, anche di case subacqueo impermeabile fino a 30 metri, dall’altro perché la qualità vi lascerà soddisfatti. Dimenticatevi, però, l’uso tramite app: è datata e piena di bug, e non mancheranno i crash. Poco male, comunque, è un aspetto cui si può tranquillamente rinunciare se si guarda al rapporto qualità prezzo e soprattutto se si guarda alla qualità 4K, davvero impressionante per un’action cam così economica.

PRO

Esteticamente valida

Piena di accessori

Custodia subacquea inclusa

Qualità Foto e video

Rapporto qualità prezzo

CONTRO

App con bug

Prezzo al pubblico

Trovate la telecamera su Amazon a circa 100/105 Euro salvo promozioni. In questo momento e fini al 5 Luglio 2018 è attiva una offerta con Coupon: il prezzo è di 74,19 Euro Iva e spedizione compresa inserendo al momento dell’acquisto questo codice: KEU9IIZ8