Offerta Vodafone Fibra: fino ad 1 Gigabit e Now TV gratis per 3 mesi a 27,90 euro

Se state pensando di attivare una Fibra a casa, sia come nuova attivazione, che passando da altro operatore, è il momento giusto per farlo: l’offerta Vodafone Fibra fino a fino ad 1 Gigabit in FTTH è disponibile a 27,90 euro al mese, e vi regala Now TV gratis per 3 mesi aggiungendo la Vodafone TV. L’offerta è valida fino al 21 aprile prossimo e si attiva partendo da questo link.

il canone mensile è 27,90 euro, senza costi di attivazione, e potete navigare sin da subito con la SIM in dotazione con 15 Giga al giorno. L’offerta è particolarmente conveniente per diversi motivi. Da un lato perché si tratta di una Fibra a fino ad 1 Gigabit in FTTH, dunque particolarmente veloce, adatta per il download e l’upload di qualsiasi contenuto, ma anche per guardare film e serie TV in streaming, oltre che per il gaming multiplayer online.

In aggiunta, altro motivo che certamente alletterà l’utenza, con NOW TV Intrattenimento e Serie TV sarà possibile guardare gli show di Sky Uno, come X Factor e MasterChef, i migliori documentari e tanti programmi per bambini live e on demand, gratis per i primi 3 mesi. Grazie a questo servizio potrete godere delle Serie TV del momento e le produzioni originali Sky, come Gomorra e 1994, con stagioni complete on demand e nuovi episodi ogni settimana.

Chi sottoscriverà l’abbonamento riceverà, oltre alla Vodafone Station, anche la SIM dati con 15 Giga al giorno per navigare da subito. Dopo l’attivazione si avranno 30 GB al mese, da usare anche tramite hotspot.

Inclusi nell’offerta anche chiamate verso fissi e mobili nazionali con minuti illimitati. L’offerta non prevede costi di attivazione.

Potete attivarla o anche semplicemente ricevere ulteriori dettagli e informazioni direttamente a questo indirizzo.