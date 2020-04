Reazioni e icone su Facebook e Messenger per mostrare affetto ai tempi del coronavirus

La pandemia in corso ha cambiato le abitudini di tutti, e sono davvero tante le reazioni che ha suscitato nel mondo della tecnologia. Tra queste, anche l’arrivo di nuove icone e reazioni, messe a disposizione da Facebook, per consentire agli utenti di esprimere affetto, proprio in un periodo così triste. Ecco le nuove icone.

In questo momento di particolare difficoltà, i social come Facebook sono ancor più utili a tenere vicine le persone, seppur virtualmente. Ed allora anche una nuova emoji permette di esprimere i propri sentimenti. Si su app che sul sito web di Facebook, gli utenti avranno a disposizione una nuova reazione che assume la forma di un tenero personaggio rotondo che regge in mano un piccolo cuore.

Questa si unirà alle classiche reazioni con pollice in su, cuore, risate, shock, tristezza e rabbia che sono disponibili dal 2015. Gli utenti di Messenger, invece, potranno inviare un nuovo cuore viola premendo a lungo la reazione del cuore esistente .

Ecco come Facebook ha voluto spiegare l’arrivo di queste nuove icone: