Offerte Amazon 15 novembre fino al 71% su Apple, Honor, Samsung, BenQ, LG, JBL, Logitech, Echo, Jabra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 7,80 € – invece di 10,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Honor X7 Smartphone Android 11, 4 GB + 128 GB di Spazio di Archiviazione, FullView da 6,74 Pollici con Display Fluido a 90 Hz, Fotocamera Posteriore da 48 MP, Batteria ad Alta Capacità da 5000 mAh In offerta a 142,99 € – invece di 170,98 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Jumper Notebook 14 Pollici, PC Portatile Windows 11, 12GB RAM 256GB SSD ROM, 1920 × 1080 FHD, Bluetooth, WiFi, HDMI, Webcam In offerta a 269,99 € – invece di 901,69 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung TV UE50AU7190UXZT, Smart TV 50″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 379,90 € – invece di 599,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor Curvo Gaming (27 pollici, 2K, 165 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando, 144 Hz compatible) In offerta a 272,50 € – invece di 272,50 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LG 38GL950G-B 95, 25 cm (37, 5 pollici) Ultragear Curved 21: 9 UltraWide QHD IPS Gaming Monitor (175 Hz, 1 ms, Gtg, G-Sync, Das Mode), Nero In offerta a 944,09 € – invece di 1653,81 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 159,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Signature M650 L Mouse Wireless Full Size, Per Mani Grandi, Clic Silenziosi, Tasti Laterali Personalizzabili, Bluetooth, Compatibilità Multidispositivo, Grigio In offerta a 30,40 € – invece di 53,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Nero In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero In offerta a 59,99 € – invece di 119,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Jabra Elite 5 Auricolari Bluetooth In Ear True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, 6 microfoni, ergonomici, con altoparlanti da 6 mm – Progettati per iPhone – Nero titanio In offerta a 118,99 € – invece di 149,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, Powerbank integrato, USB, PartyBoost, Bass Radiator, Fino a 20h di Autonomia, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-60 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 28,02 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto PC Portatile, 8 Livelli Regolabile & Raffreddamento Porta PC, Pieghevole in Plastica e Silicone Laptop Stand per Computer Portatili e Tablet (10-15,6’’) In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Caricabatterie wireless magnetico, Lecone 15W Max Pad di ricarica wireless veloce Cavo di ricarica da 4 piedi con tipo C e porta USB A compatibile con iPhone 12/12 mini / 12 Pro, AirPods Pro 2 In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 10A, 2300W, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 17,99 € – invece di 19,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Kit Casa Intelligente: 2 dispositivi Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Meross presa intelligente | La tua Casa diventa più Intelligente, per ottimizzare il consumo energetico In offerta a 34,98 € – invece di 119,97 €

sconto 71% – fino a scadenza sconosciuta

Kit Casa Intelligente: 2 dispositivi Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Meross presa intelligente | La tua Casa diventa più Intelligente, per ottimizzare il consumo energetico In offerta a 73,98 € – invece di 189,97 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, Purificatore d’Aria Smart 4 Lite, Controllo Vocale, Sensori ad Alta Precisione, Bianco, Versione Italiana In offerta a 149,00 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d’Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Shark Anti Hair Wrap Aspirapolvere, [NZ801EU], con filo con Powered Lift-Away In offerta a 249,99 € – invece di 349,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Zaino da viaggio grande da donna, da viaggio, zaino da escursionismo, sportivo da esterno impermeabile, zaino da scuola casual,laptop da 14 pollici con porta di ricarica USB, scomparto per scarpe In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).