Offerte Amazon 23 giugno fino al 52%: Apple, Samsung, LG, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2021 Apple TV 4K (64 GB) In offerta a 202,00 € – invece di 219,00 €

sconto 8% – fino al 23 giugno

Sony WF-1000XM3 – Cuffie completamente wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 32 ore, Argento In offerta a 179,99 € – invece di 250,00 €

sconto 28% – fino al 23 giugno

Intex 68307NP, Canotto Explorer K2 con Remi Alluminio, 2 Persone, Nero/Giallo, 312 x 91 x 51 cm, portata massima 160 kg, modelli assortiti In offerta a 87,84 € – invece di 183,38 €

sconto 52% – fino al 23 giugno

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 138,99 € – invece di 179,99 €

sconto 23% – fino al 23 giugno

Doppio UHF Microfono Wireless, Portatile Karaoke Set di microfono sistemi mixer, HDMI e AUX In/Out per Karaoke, Home Theater, Amplificatore, Altoparlante In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 23 giugno

TARION Supporto per Telefono Cellulare Supporto per Video Braccio articolato Braccio Flessibile per Supporto per riprese fotografiche Piatte Livestream (Nero) In offerta a 14,39 € – invece di 19,00 €

sconto 24% – fino al 23 giugno

My Custom Style Tazza Magica Cuore termosensib.#FestaMamma Albero# In offerta a 19,50 € – invece di 19,50 €

sconto 0% – fino al 23 giugno

Dark Side of the Moon (180 gr) In offerta a 21,20 € – invece di 23,85 €

sconto 11% – fino al 23 giugno

Honeywell hyf290e4 quietset ventilatore Torre potente/Ultra silenzioso con telecomando In offerta a 76,81 € – invece di 104,99 €

sconto 27% – fino al 23 giugno

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, 850 mAh (confezione da 12), pre-caricate In offerta a 9,40 € – invece di 11,34 €

sconto 17% – fino al 23 giugno

BNTTEAM Aggiornamento Supporto per treppiede per Tablet Portatile da 7 a 12 Pollici con Supporto da 4.7″a 5.5″ Supporto per Banca di Corrente Regolabile a 360 ° + Borsa In offerta a 25,59 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino al 23 giugno

Samsung Monitor LF27T352FHRXEN F27T35, 27”, IPS, Full HD, 1920 X 1080, 16:9, 75Hz, 5 ms, Freesync, VGA, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Cavo HDMI, Dark Blue Grey, Versione 2021 In offerta a 159,90 € – invece di 209,00 €

sconto 23% – fino al 23 giugno

Samsung Monitor M7 da 32”, 16:9, UHD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021 In offerta a 399,90 € – invece di 469,00 €

sconto 15% – fino al 23 giugno

NETGEAR Router 4G con sim AC810, Hotspot con Velocità di Download fino a 600 Mbps, Connetti fino a 15 Dispositivi In offerta a 184,90 € – invece di 249,90 €

sconto 26% – fino al 23 giugno

Contour Design SHUTTLEXPRESS – Black In offerta a 43,92 € – invece di 49,99 €

sconto 12% – fino al 23 giugno

Trust 18679 TRINO HD Webcam nero 8MP compresi Mikrofon In offerta a 26,99 € – invece di 28,99 €

sconto 7% – fino al 23 giugno

DigitalLife USB C to USB C Cable – Type-C Cable Support 60w 20V/3A Charging & USB 3.1 5Gbps Data Transfer & Max [email protected] Video Output [1.8m, Rugged Braided] In offerta a 9,98 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino al 23 giugno

Adore June – Custodia Keeb per Apple Magic Keyboard In offerta a 19,27 € – invece di 22,35 €

sconto 14% – fino al 23 giugno

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino al 23 giugno

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero In offerta a 29,99 € – invece di 61,99 €

sconto 52% – fino al 23 giugno

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).