Offerte Amazon 30 settembre fino al 64% su WD, Meross, Anker, Amazfit, Karcher, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

HONOR Earbuds 2 Lite, Cuffie Bluetooth 5.2 con Cancellazione Intelligente del Rumore,32 Ore di Riproduzione,Cuffie In-Ear Wireless con Custodia di Ricarica Veloce USB-C,Bianca In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Chicco Vespa per Bambini Primavera Bianca, Moto Giocattolo Cavalcabile con Pannello Elettronico, Luci e Suoni, Ruote di Supporto Rimuovibili, Max 25 Kg, Giochi per Bambini 1-3 Anni In offerta a 42,99 € – invece di 54,90 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 124,99 € – invece di 199,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 82,99 € – invece di 109,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 32,98 € – invece di 56,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Microfono USB 192KHZ/24Bit, OTHA PC Microfono a Condensatore con Riduzione del Rumore, Professionale Cardioid Microfono con Filtro Pop per Registrazione, Podcast, Streaming, YouTube, Home Studio In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Microfono USB, TONOR Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Skype, Twitch, Discordia, TC30 In offerta a 29,99 € – invece di 36,99 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 289,90 € – invece di 341,50 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Trust 21665 Primo Cuffie con Microfono, Nero In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Wacom OneByWacom Small Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 35,99 € – invece di 39,90 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Lenovo M10 Plus Tablet (2nd Gen), Display 10.3″ Full HD, Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino a 256 GB, RAM 4 GB, WiFi+BT5.0, 2 Speaker, Android Pie, Iron Grey In offerta a 160,99 € – invece di 219,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

AOVUYCK Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole in Plastica, Silicone E Lega Di Alluminio, 8 Livelli Regolabile & Raffreddamento Laptop Stand per Computer Portatili e Tablet (10-15,6’’) In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Angetube Full HD 1080p Webcam Luce ad Anello Regolabile Incorporata e Telecamera Web in Streaming con Messa a Fuoco Automatica Avanzata per Xbox One Gamer Facebook e Youtube Streamer In offerta a 32,58 € – invece di 89,99 €

sconto 64% – fino al scadenza sconosciuta

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black) In offerta a 39,99 € – invece di 69,00 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 8,99 € – invece di 9,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox con ulteriore 5% acquistandone due – fino al scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 58,04 € – invece di 67,21 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Anker – Caricatore USB C, PowerPort PD 2, 30 W, Dual Port con 18 W Power Delivery per iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8, iPad Pro 2018 e con PowerIQ da 12 W per Samsung S9/S9+/S8 ecc. In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino al 3 ott 21

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 3 ott 21

BONTEC Porta PC Sotto Scrivania per PC Tower, Porta PC Fisso Fino a 20 kg, Salvaspazio Supporto Computer Holder per Casa Ufficcio In offerta a 17,84 € – invece di 23,99 €

sconto 26% – fino al 3 ott 21

Philips Hue White Ambiance Runner 2 Faretti LED Smart Inclusi, con Bluetooth, Attacco GU10, 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso In offerta a 104,93 € – invece di 149,90 €

sconto 30% – fino al 8 ott 21

ASUS TUF Gaming VG27AQL1A Gaming Monitor, 27″ WQHD (2560 x 1440), IPS, 170 Hz (above 144Hz), ELMB SYNC, Adaptive-sync, G-Sync compatible ready, 1 ms (MPRT), 130% sRGB, HDR In offerta a 508,32 € – invece di 624,90 €

sconto 19% – fino al 8 ott 21

Western Digital WD 2 TB My Passport for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite Password, Blu notte In offerta a 90,83 € – invece di 113,99 €

sconto 20% – fino al 8 ott 21

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con Apple HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W In offerta a 16,99 € – invece di 26,99 €

sconto 37% – fino al 3 ott 21

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison (2) In offerta a 22,94 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino al 3 ott 21

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W, 2 Pezzi In offerta a 28,89 € – invece di 40,69 €

sconto 29% – fino al 3 ott 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 37,39 € – invece di 52,99 €

sconto 29% – fino al 3 ott 21

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi meross In offerta a 21,83 € – invece di 26,99 €

sconto 19% – fino al 3 ott 21

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Sport, Display del Quadrante in Vetro 3D Contapassi per Sport In offerta a 74,90 € – invece di 129,99 €

sconto 42% – fino al 3 ott 21

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 69,90 € – invece di 139,99 €

sconto 50% – fino al 3 ott 21

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 Modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 3 ott 21

Giochi Uniti SL0121 – Gioco Arkham Horror: l’Orrore di Miskatonic In offerta a 37,00 € – invece di 49,90 €

sconto 26% – fino al 10 ott 21

Grandi Giochi- Dama Scacchi e tria, Multicolore, GG95001 In offerta a 12,11 € – invece di 17,97 €

sconto 33% – fino al 8 ott 21

Ravensburger 164349 Escape Puzzle per Adulti, Il Branco di Lupi, 795 Pezzi, Dimensioni Finali 70×50 cm In offerta a 14,00 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al 8 ott 21

Liscianigiochi 8000 The Mountain Game In offerta a 18,49 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino al 11 ott 21

Kärcher 2.643-239.0, Multi-Power-Jet – Mancia K3-K5 In offerta a 46,18 € – invece di 75,35 €

sconto 39% – fino al 1 nov 21

Kärcher K 7 Premium Smart Control Idropulitrice a Freddo In offerta a 369,00 € – invece di 590,00 €

sconto 37% – fino al 1 nov 21

Kärcher 10557300 FC 7 Cordless Lavapavimenti, 530 Rotazioni/Minuto, Autonomia 45 min, 4 Rulli Inclusi, Giallo In offerta a 348,50 € – invece di 549,90 €

sconto 37% – fino al 1 nov 21

Kärcher BP 3 Home & Garden Elettropompa da Giardino – Portata Massima 3300L/H, Altezza Aspirazione 7 m, Pressione Massima 4 m/Bar, Adattatore G1 Per Elettropompe In offerta a 116,90 € – invece di 214,00 €

sconto 45% – fino al 1 nov 21

Kärcher K 7 Premium Smart Control Home Idropulitrice a Freddo, 180 Bar +15 Bar con Boost, Resa per Area 60mq, Collegata alla App con Bluetooth, Avvolgitubo e Lavasuperfici Inclusi In offerta a 472,00 € – invece di 640,00 €

sconto 26% – fino al 1 nov 21

Kärcher Soffiatore a batteria 18 V LBL 2, velocità dell’aria: 210 km/h, tubo di soffiaggio rimovibile, ugello piatto con bordo raschiante, peso: 2 kg, utilizzabile con batteria Kärcher 18 V (esclusa) In offerta a 63,50 € – invece di 83,98 €

sconto 24% – fino al 1 nov 21

Kärcher Spazzatrice S 6 – Resa per superficie 3000mq/h, Vano di raccolta 38l, Ampiezza di Lavoro 670mm – Una spazzola, Giallo/Nero In offerta a 224,10 € – invece di 249,00 €

sconto 10% – fino al 1 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).