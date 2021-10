Offerte Amazon 6 ottobre fino al 50% su Xiaomi, Sony, Poco, Wacom, Netatmo, Eufy, Fitbit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero

In offerta a 37,99 € – invece di 44,99 €

UNIQO Powerbank da 10000 mAh con 2 uscite USB, Ricarica 4 Volte Lo Smartphone, Ingresso Type-C e Micro USB, 4 indicatori di Stato a LED, Cavo di Ricarica Incluso, scocca in Alluminio Satinato Silver

In offerta a 17,90 € – invece di 29,95 €

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 199,99 € – invece di 279,90 €

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 A, Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S10/ S9/ S8, Huawei P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ – 1M/3,3ft, Grigio

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

JETech Cover Compatibile con iPhone 13 Pro 6,1 Pollici, Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio, Trasparente HD Chiaro

In offerta a 3,99 € – invece di 7,99 €

UGREEN Cavo USB C PD 60W Ricarica Rapida, Cavo USB Type-C Compatible con MacBook Pro, Macbook Air 2020, iPad Pro/Air/Mini 2021, Galaxy S21 S20 S10 M20, Huawei P40 Pro P30, OnePlus 9, Xiaomi 11 (1m)

In offerta a 7,99 € – invece di 7,99 €

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

Cavo USB Type-C, INIU [2 Pezzi 2+2m] 100W PD 5A Cavo USB C USB C QC4,0 Nylon di Ricarica Rapida Tipo C a USB C compatibili con Samsung S21 S20 Note iPad MacBook Pro Huawei Xiaomi Nintendo Switch ECC.

In offerta a 12,98 € – invece di 13,98 €

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC.

In offerta a 10,18 € – invece di 11,98 €

Bticino Termostato WiFi intelligente Smarther2 with Netatmo SXW8002, Incasso, Bianco

In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

BTicino 3696DB Multipresa Compatta Slot6 con Interruttore Luminoso, 4 Prese Bipasso 10/16A e 2 P30, Spina 16A, 3500 W, 250 V, Bianco [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 11,80 € – invece di 16,90 €

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB

In offerta a 12,09 € – invece di 14,32 €

Sony GTK-XB72 Sistema Audio con Extra Bass, Effetti Luminosi, Bluetooth, NFC, Alimentazione AC, Nero

In offerta a 219,00 € – invece di 298,31 €

Sony NWZ-B183 – Lettore musicale Walkman 4GB, Bass Boost, QuickCharge (Blu)

In offerta a 39,99 € – invece di 60,00 €

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone – ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto

In offerta a 149,90 € – invece di 199,99 €

Wacom Intuos Pro Large Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Superficie attiva 311 x 216 mm / Tasti di comando personalizzabili / kit wireless incluso / Per Mac e PC Windows / Nero

In offerta a 429,90 € – invece di 499,00 €

Wacom Intuos M Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 3 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 149,00 € – invece di 183,99 €

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 2 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 69,00 € – invece di 90,99 €

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone – ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto

In offerta a 69,90 € – invece di 99,99 €

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Deep Ocean Blue (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 329,90 € – invece di 379,90 €

POCO X3 Pro – Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 249,90 € – invece di 279,90 €

Sony HT-X8500 – Soundbar TV a 2.1 canali, Dolby Atmos, con doppio Subwoofer integrato (Nero)

In offerta a 299,00 € – invece di 343,90 €

Sony BRAVIA KD-55X80JP – Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021)

In offerta a 749,00 € – invece di 799,00 €

Sony BRAVIA KE-55XH90P – Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD Full Array LED, HDR, con Android TV e controllo vocale (Modello esclusivo Amazon 2021)

In offerta a 829,00 € – invece di 849,00 €

Sony BRAVIA KD-65X80JP – Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021)

In offerta a 929,00 € – invece di 1099,00 €

Sony DVP-SR370 Lettore DVD, connessione USB, Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 37,98 €

Sony UBP-X500 Lettore Blu-Ray 4K HDR, Hi-Res Audio, USB, Ethernet, Nero

In offerta a 149,00 € – invece di 157,99 €

Sony ICD-TX650 Registratore Digitale Stereo Supersottile, Riduzione Rumori Sottofondo, Altoparlante Integrato, Jack Cuffie e Microfono, Memoria 16 GB, Batteria fino a 15 Ore, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 157,51 €

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale

In offerta a 153,00 € – invece di 179,99 €

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT Presence

In offerta a 232,90 € – invece di 271,49 €

eufy [BoostIQ] RoboVac 11S MAX, aspirapolvere robot, super sottile, aspirazione ultra potente a 2000 Pa, silenzioso, autocaricabile, sistema pulente a 3 punti, pulisce parquet e tappeti a pelo medio

In offerta a 159,99 € – invece di 239,99 €

Bilancia smart eufy P1 Bluetooth, Ampio schermo LED, 13 parametri, Peso/Grasso corp./Massa corp./Composizione corp, On/Off auto, Azzeramento auto, Superficie vetro temperato, Nero/Bianco, Libbre/Kg

In offerta a 35,99 € – invece di 44,99 €

Solo OutdoorCam C22 di eufy Security, telecamera di sicurezza per esterni (cablata) tutto in uno, 1080p, faretto, visione notturna a colori, 0 costi mensili, IP67

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, durata 365 gg, compatibilità HomeKit, risoluzione 2K, impermeabilità IP67, visione notturna, kit 2 telecamere, zero costi mensili

In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, HomeBase 2 richiesto, Durata 365 gg, Compatibilità HomeKit, Risoluzione 2K, Impermeabilità IP67, Visione notturna, Zero costi mensili

In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

eufy Security, telecamera aggiuntiva eufyCam 2C Pro sicurezza domestica wireless, 2K, batteria con autonomia di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica, con Alexa Integrata, Limited Edition [Esclusiva Amazon]

In offerta a 129,90 € – invece di 199,95 €

Fitbit Versa 3 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con GPS Integrato, Rilevazione Continua del Battito Cardiaco, Assistente Vocale e Durata della Batteria oltre 6 Giorni, Esclusiva Amazon

In offerta a 169,90 € – invece di 188,81 €

Fitbit Ace 3, Activity Tracker Unisex-Youth, Nero/Giallo(Minions), One Size

In offerta a 59,90 € – invece di 79,99 €

Fitbit Charge 4 Special Edition: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Granito

In offerta a 109,90 € – invece di 129,98 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).