Offerte Amazon 8 agosto fino al 62% su Apple, Meross, Intex, Govee, Baseus, iVoler

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 3565,27 € – invece di 3949,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – verde

In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12/13, iPhone 12/13 Pro, iPhone 12/13 Pro Max e iPhone 12/13 mini)

In offerta a 106,99 € – invece di 106,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 99,76 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED77C14LB Smart TV 4K 77″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 2499,00 € – invece di 2989,85 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

XIAOMI Mi Smart Standing Fan Pro, Ventilatore Smart, Altezza Regolabile, Controllo con l’app Xiaomi Home, Batteria 2800 mAh, Fino a 20 ore di Autonomia, Controllo Vocale Bianco, Versione Italiana

In offerta a 139,95 € – invece di 149,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Hoppac Kit Pulizia Airpods, Multifunzione Penna per La Pulizia,Kit 3 in 1 per Pulizia Airpods,Airpods Pro Accessori Per Pulire Gli Auricolari Bluetooth,Airpods Cleaning Kit,per Una Pulizia Profonda

In offerta a 5,99 € – invece di 5,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Drone Quadricottero UAV Con Fotocamera 4K, Grigio

In offerta a 1077,59 € – invece di 1349,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus 100W caricatore USB C multiplo, alimentazione USB C con GaN Tech, porte 2C + 2A caricatore rapido universale per iPhone 12 pro max / 12 mini / 13 / Galaxy/Mac/laptop/iPad

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 14 ago 22

Baseus Caricatore USB C 65W con GaN Tech, 3-Porto Caricabatterie USB C Ricarica Rapida, Caricatore USB da Muro Compatibile con iPhone, Huawei, Samsung, iPad Pro/Air/Mini, MacBook Pro/Air

In offerta a 37,59 € – invece di 59,99 €

sconto 37% – fino a 14 ago 22

Baseus Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo Magnetica con Sensore Wireless Touch e 3 Livelli di luminosita, Luce Scrivania con Porta di Ricarica USB per Lampada Lettura, Lavorare, Studio

In offerta a 25,99 € – invece di 46,99 €

sconto 45% – fino a 14 ago 22

Belkin Auricolari True Wireless SoundForm Rise, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Resistenza Contro Acqua e Sudore (IPX5) e Bassi Profondi, per iPhone, Samsung Galaxy, Pixel e Altri – Nero

In offerta a 38,10 € – invece di 89,99 €

sconto 58% – fino a 21 ago 22

FeiyuTech VLOG-Pocket-2 Stabilizzatore a 3 assi per Smartphone iPhone/Android con Treppiede, Portatile e Pieghevole, Stabilizzatore per Vlogging, YouTube e TikTok, Rosa

In offerta a 59,00 € – invece di 89,00 €

sconto 34% – fino a 14 ago 22

meross Ciabatta Italiana Smart Alexa multipresa wifi intelligente con 3 Prese AC 4 Porte USB, Ciabatta smart Usb Protezione da Sovraccarico Compatibile con meross App, Smartthings e Google Assistant

In offerta a 32,79 € – invece di 38,99 €

sconto 16% – fino a 14 ago 22

meross Lampadine LED Alexa Intelligente WiFi E27 Dimmerabile Lampadina Smart A19 Smart Light RGBWW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi

In offerta a 28,04 € – invece di 63,99 €

sconto 56% – fino a 14 ago 22

meross Valvola Termostatica Intelligente Wifi Con Hub, Smart Valvola Termostatica Ambiente per Termosifoni, Compatibile con HomeKit, Siri, Alexa e Google, 6 Adattatori, per il Controllo Multi-Stanza

In offerta a 51,99 € – invece di 89,99 €

sconto 42% – fino a 14 ago 22

Supporto PC Portatile, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole PC Stand, Alluminio Ventilato Supporto per NoteBook/PRO/Air/Pad Laptop/Huawei Matebook D/HP/Altri 10-15.6″ Laptop Tablet Pad-Argento

In offerta a 14,35 € – invece di 25,99 €

sconto 45% – fino a 14 ago 22

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero

In offerta a 9,34 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 14 ago 22

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento

In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 14 ago 22

Supporto Tablet, Lamicall Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2020 iPad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, iPad mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, altri Tablets – Argento

In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino a 14 ago 22

Supporto Tablet, Lamicall Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2020 iPad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, iPad mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, altri Tablets – Nero

In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino a 14 ago 22

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2020 iPad PRO 10.5, PRO 9.7, PRO 12.9, iPad Mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio

In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino a 14 ago 22

Supporto Tablet, Lamicall Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2020 iPad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, iPad mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, altri Tablets – Oro Rosa

In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino a 14 ago 22

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Supporto Telefono Moto – 2022 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 13, 12 Pro Max Mini, 11, Xs, X, 8, 7, 6, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 14 ago 22

ICZI Hub USB 3.0, Compatto e Ultrasottile 4 Porte Splitter Dati USB con Cavo Lungo 4 piedi Adatto per MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Android TV box, Nintendo Wii, Notebook ?

In offerta a 12,79 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 14 ago 22

ICZI Hub USB 3.0, Compatto e Ultrasottile 4 Porte Splitter Dati USB Adatto per MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Android TV box, Notebook.

In offerta a 10,39 € – invece di 15,99 €

sconto 35% – fino a 14 ago 22

ICZI Adattatore USB C Ethernet Cavo RJ45 1000Mbps in Alluminio Gigabit a Tipo C (Thunderbolt 3) LAN Adattatore di Rete per MacBook PRO/Air Surface Go/Pro7 Samsung Huawei Type-C ECC

In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 14 ago 22

ICZI Adattatore USB di Rete 1000Mbps Ethernet USB 3.0 a RJ45 Gigabit LAN Alta velocità Convertitore Network per Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac OS Chrome OS Linux Mi Box

In offerta a 13,59 € – invece di 18,99 €

sconto 28% – fino a 14 ago 22

ICZI Adattatore HDMI a VGA Trasmette Contemporaneamente Audio e Video 1080P, Convertitore HDMI Maschio su VGA Femmina di con Porta di Ricarica Micro USB, per PC, Portatili, HDTV, Apple TV ECC

In offerta a 8,79 € – invece di 13,99 €

sconto 37% – fino a 14 ago 22

Intex Excursion 5 Set Gommone – 366 x 168 x 43 cm – 4 Pezzi – Multicolore

In offerta a 169,10 € – invece di 305,00 €

sconto 45% – fino a 21 ago 22

Intex 68624, Kit Montaggio Motore Canotto, Grigio/Argento 68624

In offerta a 17,30 € – invece di 31,00 €

sconto 44% – fino a 21 ago 22

Bestway 12692 Airbed Materasso Gonfiabile con Sacco a Pelo 1,95 mx76 cmx22 cm 3 Colori Assortiti con Sacca

In offerta a 53,96 € – invece di 69,95 €

sconto 23% – fino a 20 ago 22

Jabra Elite 4 Active Auricolari Bluetooth In-Ear, Auricolari Wireless con Secure Sport Fit, 4 Microfoni Integrati, Cancellazione Attiva del Rumore e Tecnologia Hearthrough Regolabile, Menta

In offerta a 97,49 € – invece di 119,99 €

sconto 19% – fino a 18 ago 22

Elite 4 Active Auricolari Bluetooth In-Ear, Wireless, Secure Sport Fit, 4 Microfoni Integrati, Cancellazione Attiva del Rumore e Tecnologia Hearthrough Regolabile, Blu marino

In offerta a 97,49 € – invece di 119,99 €

sconto 19% – fino a 18 ago 22

Dreame D9 Max Robot Aspirapolvere ,2 in 1 Aspirapolvere Robot Lavapavimenti con Navigazione Intelligente, Potenza di Aspirazione 4000 Pa, Silenzioso, Peli di Animali, Pavimento Duro

In offerta a 299,99 € – invece di 439,99 €

sconto 32% – fino a 14 ago 22

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per casa, Bar, Festa, 12V 10m

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 5m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 75-85 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Insectaway Lampada Antizanzare Elettrica Taglia XL, Zanzariera Elettrica UV 18W, Ammazza Zanzare Elettrico 4200V, Lampada Zanzare Trappole Zanzare Insetticida, Area di copertura effettiva di 90 ?

In offerta a 33,99 € – invece di 89,99 €

sconto 62% – fino a 14 ago 22

Greenworks 24V 33 cm Brushless Tosaerba a batteria, Altezza di Taglio 25-70 mm, 2 Funzioni, con Sacco da 30L (con 4Ah Batteria e Caricatore)

In offerta a 169,99 € – invece di 219,99 €

sconto 23% – fino a 14 ago 22

Greenworks Carrello da Giardino 40V 100kg Carico Massimo Carrello a 3 Ruote Carriola Semovente Controllo della Velocità per Uso Esterno senza Batteria G40GC

In offerta a 331,60 € – invece di 549,99 €

sconto 40% – fino a 21 ago 22

Divoom Timebox evo – Speaker Bluetooth Portatile Wireless, Pixel Art, LED, controllo tramite App, funzioni Smart, con bassi potenti, supporta radio sveglia, con microfono (nero)

In offerta a 47,99 € – invece di 79,99 €

sconto 40% – fino a 14 ago 22

Cressi Dry Bag, Sacca/Zaino Impermeabile per attività Sportive Unisex Adulto, Blu, 5 LT

In offerta a 12,60 € – invece di 19,99 €

sconto 37% – fino a 21 ago 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).