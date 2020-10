Offerte Amazon del 18 Ottobre fino al 47% su LG, WD, Apple, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.



La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.



N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto



PRODOTTOHYLOGY Misuratore Pressione da Braccio Digitale, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa, Grande Schermo LCD, 2 * 90 Posizioni di Memoria In offerta a 18,27 € – invece di 23,07 €

sconto 21% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



Anker 5-in-1 USB C Hub, with 4K HDMI, Ethernet Port And 3 USB 3.0 Ports In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



Controller Wireless PS4, Classici Bluetooth Controller Gamepad Joystick per Playstation 4 Controller di Gioco Senza Fili con Joypad del Dualshock per PS4 Slim/PRO And PS3 In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



Supporto Auto Poggiatesta per Tablet, Lamicall Supporto Tablet – Universale Supporto per 5~11″ Tablet come 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, iPad Air mini 1 2 3 4, Samsung Tab, iPhone, altri Tablets – nero In offerta a 15,00 € – invece di 11,98 €

sconto -25% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



PETKIT Allarme di scarsità di Acqua Spegnimento Automatico e Pompa Ultra-silenziata modalità Doppie Pet Fontana Dell’animale Domestico Gatti Dispenser dell’Acqua In offerta a 50,90 € – invece di 79,00 €

sconto 36% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



NIMASO Adattatore USB C a Jack 3.5mm [2 Pezzi], Adattatore Jack USB C Audio Aux in Kevlar Tessuto per Google Pixel 2/3/2XL/3XL,Huawei Mate 20 Pro,P30/P20 Pro,Sumsung Note 10,Xiaomi 6/8, In offerta a 7,21 € – invece di 11,99 €

sconto 40% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



Aigoss Vivavoce Bluetooth 4.2 per Auto con Siri e Google Assistant, Kit per Auto Altoparlante Wireless da Visiera, 2 Connessioni per Telefoni Contemporaneamente In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



PRODOTTOESR Metal Kickstand Designed for iPhone SE 2020 Case,iPhone 8 Case [Vertical and Horizontal Stand] [Reinforced Drop Protection] Flexible TPU Soft Back for iPhone SE 2 New (2020)/iPhone 8(2017)- Black In offerta a 10,08 € – invece di 12,99 €

sconto 22% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



PRODOTTOCaricatore Wireless, 4 in 1 modalità Comodino per iWatch Series 5/4/3/2 e AirPods, Qi Wireless Docking Station per Airpods iPhone XS Max/XR/X/8, Samsung Galaxy e Tutti Qi-Enabled Telefoni (Bianco) In offerta a 23,99 € – invece di 35,99 €

sconto 33% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire



TESECU Distributore di Sapone Automatico, Dosatore Sapone Mano Automatico Touchless sensore a infrarossi Dispenser di Sapone per Bagno Cucina – Compatibile per Mano Sanitiser In offerta a 18,57 € – invece di 34,97 €

sconto 47% – fino al 18 ott 20

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).