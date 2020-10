Offerte Amazon del 28 Ottobre con sconti fino al 40% su Logitech, Broadlink, Aukey, Revoe

Amazon finisce il mese di Ottobre in bellezza con quella che è ormai una lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine Novembre. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si parte con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Per le offerte che dureranno una intera settimana vi segnaliamo:

La lista qui sotto comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.



Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini)

In offerta a €‎ 2.024,00 – invece di €‎ 2629,00

sconto 23% – fino al 28 ottobre 2020

Logitech M171 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Rilevamento Ottico, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Mouse Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Rosso

In offerta a €‎ 7,99 – invece di €‎ 10,99

sconto 27% – fino al 1 novembre 2020

Logitech Craft Tastiera Wireless Illuminata con Manopola Controllo Creativo, Wireless/Bluetooth 2.4 GHz, Multidispositivo, Tasti Retroilluminati Automatici, PC/Mac/Laptop, Layout Italiano QWERTY

In offerta a €‎ 129,00 – invece di €‎ 169,99

sconto 24% – fino al 1 novembre 2020

SeeKool Pandora’s 9D Console per videogiochi Arcade Machine, 4 giocatori Joystick Arcade Console 2700 giochi tutti in 1 giochi arcade 1280 * 720 Full HD, HDMI VGA USB Nuova Sistema Arcade Game Console

In offerta a €‎ 126,39 – invece di €‎ 157,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

ABLEWE 4 Porte USB 3.0 Switch per 2 PC,Commutatore USB Switch 2 Ingressi 4 Uscite per Condividere Mouse, Tastiera, Hard Drive, Stampante, Scanner

In offerta a €‎ 17,59 – invece di €‎ 19,99

sconto 12% – fino al 28 ottobre 2020

AUKEY Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile, Batteria Portatile Cellulare da 2 Porte per iPhone 12 PRO Max/ 11 PRO Max/XS/XR, Samsung S9/ S9+/ Note 9, Xiaomi, Huawei, iPad ECC.

In offerta a €‎ 12,99 – invece di €‎ 27,99

sconto 54% – fino al 28 ottobre 2020

AVIWIS Cavo USB C [4 Pezzi,0.5M+1M+2M+3M], Nylon Cavo USB Type C Ricarica Rapida e Trasmissione USB Tipo C Cable per Samsung Galaxy S10 S9 A50, Huawei P20 P10 Mate 20, Google Pixel

In offerta a €‎ 5,04 – invece di €‎ 7,99

sconto 37% – fino al 28 ottobre 2020

NIMASO Cavo USB C a USB C (2 Pezzi:2M+2M),Cavo USB Type C 60W 20V/3A PD Ricarica Rapida Nylon Braided per Galaxy S20 S10 S9,Huawei P30 P20,Google Pixel 3a XL,iPad PRO 2020 2018,MacBook Pro,Dell XPS15

In offerta a €‎ 7,99 – invece di €‎ 9,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Hub USB C, adattatore hub tipo C, 3 porte USB 3.0, lettore di schede TF / SD, alimentazione USB-C, adattatore 6 in 1 in alluminio per MacBook Pro 13 ,Macbook Air 13? 2018?grigio)

In offerta a €‎ 15,19 – invece di €‎ 19,99

sconto 24% – fino al 28 ottobre 2020

Inateck – Alloggiamento per hard disk esterno, USB 3.0 da 2,5 pollici, per HDD SATA da 7 mm/9,5 mm, 2,5″ e SSD, supporta UASP (FE2013)

In offerta a €‎ 7,99 – invece di €‎ 9,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

ESR Pellicola Protettiva Compatibile con iPhone 11 PRO Max/XS Max [2 Pezzi][Kit d’Installazione][3D Protezione Massima] [Copertura Totale] Proteggi Schermo in Vetro Temperato, Nero

In offerta a €‎ 8,63 – invece di €‎ 11,99

sconto 28% – fino al 28 ottobre 2020

Pop Filter Microfono, Filtro Antipop Microfono, Pop Filter, Filtro antipop Collo di Cigno a 360° Filtri Schiuma Copertina di Mic per Blue Yeti, Yeti Pro o Microfono a Condensatore, Nero

In offerta a €‎ 11,19 – invece di €‎ 13,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Interruttore Intelligente Tapparelle, Etersky Alexa Interruttore WiFi per Avvolgibili Tapparelle, Funziona con Alexa e Google Home, Controllo touch, Telecomando con App?Richiede Filo Neutro?4 Pezzi

In offerta a €‎ 55,99 – invece di €‎ 69,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Interruttore SONOFF MINI Fai-da-te Smart Switch Piccolo corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa (2pcs)

In offerta a €‎ 15,99 – invece di €‎ 29,00

sconto 45% – fino al 28 ottobre 2020

Dezuo 107cm Alluminio Treppiedi Cellulare Cavalletto per Telefono, iPhone, Fotocamera Reflex Compatto, Gopro con Supporto Smartphone Universale e Telecomando Bluetooth

In offerta a €‎ 15,19 – invece di €‎ 18,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

PULUZ Studio Fotografico Fotografia Light Box lightbox Portatile Tenda Shooting Luce Super Luminoso con 6 Colori fondali Fotografia Borsa da Trasporto

In offerta a €‎ 11,99 – invece di €‎ 14,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Filtro ND da 77 mm K&F Concept, Densità Neutra Regolabile, Filtro Fotografia Variabile (ND2 a ND32), per Tutti gli Obiettivi di Fotocamera DSLR con Filettatura da 77 mm

In offerta a €‎ 38,39 – invece di €‎ 49,99

sconto 23% – fino al 28 ottobre 2020

FTVOGUE B6 80W Digital LCD Balance Charger Discharger Scheda di ricarica parallela per batteria LLiPo NiMH RC(EU 220V)

In offerta a €‎ 18,63 – invece di €‎ 36,29

sconto 49% – fino al 28 ottobre 2020

GEEETECH Filamento PLA 1.75mm 1kg Spool per Stampante 3D, Bianco

In offerta a €‎ 16,04 – invece di €‎ 24,99

sconto 36% – fino al 28 ottobre 2020

Bilancia Cucina Digitale, HOMEVER 15kg Bilancia Cucina con 6 Measuring Units, Schermo LCD, Funzione Tara, Design in Acciaio Inossidabile, Argento

In offerta a €‎ 15,99 – invece di €‎ 19,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Revoe Tech Ion, Monopattino Elettrico Unisex ? Adulto, Singolo, Nero

In offerta a € 149,99 – invece di € 249,00

sconto 40% – fino al 15 novembre 2020

REVOE Evo, Skateboard Elettrico Cruiser Adulto, Nero

In offerta a € 195,50 – invece di € 499,00

sconto 61% – fino al 8 novembre 2020

DINOKA Bicicletta Blocco U, anti-taglio Lucchetto per bicicletta con cavo flessibile da 1,2 m e staffa di montaggio, alta sicurezza per bicicletta, E-Sctooer e Motociclette

In offerta a €‎ 20,79 – invece di €‎ 25,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Brother JX17FE (Fantasy Edition) – Macchina da Cucire Portatile con 17 Punti di Cucitura, Facile per Principianti, Cucitrice Automatica per Cucito Creativo, Professionale, Elettrica, Braccio Libero

In offerta a €‎ 119,99 – invece di €‎ 149,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

COOAU Compressore Aria Portatile Auto, 150PSI 12v con Protezione da Surriscaldamento e Display LCD e Luce LED, 4 Adattatori di Valvola per Pneumatici di Auto, Moto, Biciclette

In offerta a €‎ 23,19 – invece di €‎ 28,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Dispenser di sapone per lavello da cucina e kit tubo prolunga, tubo in silicone da 1,0 m Collegare direttamente alla bottiglia di sapone, dire addio a frequenti ricariche

In offerta a €‎ 18,39 – invece di €‎ 22,99

sconto 20% – fino al 28 ottobre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale offerte).