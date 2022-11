Offerte Amazon 2 novembre fino al 63% su Apple, Logitech, Vivo, Tonor, Yale, Yankee Candle

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 3587,00 € – invece di 3949,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a 13 ott 22

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 855,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 619,00 € – invece di 669,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi In offerta a 44,99 € – invece di 69,00 €

sconto 35% – fino a 12 nov 22

UNBREAKcable Supporto Cellulare Auto 360 Gradi di Rotazione [2-1 Multifunction] Porta Cellulare da Auto Universale per iPhone 13/12 Pro/11 Samsung A20/A21/A51/A71 Redmi Xiaomi e GPS Dispositivi In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino a 7 nov 22

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 7 nov 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 3M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 In offerta a 8,49 € – invece di 13,99 €

sconto 39% – fino a 7 nov 22

Cavo HDMI 4K 7.5m, Sweguard Cavi HDMI 2.0 a/b ad alta Velocità con Ethernet, Supporta 4K 60Hz HDR 2.0/1.4a, Video UHD 2160p, Ultra HD 1080p, 3D, compatibile PS3, PS4, TV, Computer e Monitor In offerta a 21,24 € – invece di 37,00 €

sconto 43% – fino a 7 nov 22

TCL S522W, Soundbar 2.1 canali 200W con Bluetooth, HDMI ARC e USB (subwoofer wireless, Dolby Audio, 3 modalità audio) In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 13 nov 22

Cassa Bluetooth, Tronsmart Bang 60W Speaker Bluetooth Portatile, Impermeabile Altoparlante Bluetooth, Bassi Potenti Con Luci, Incorporato Powerbank, NFC, U-disk, Carta di TF,AUX, APP Forte feste In offerta a 93,49 € – invece di 129,99 €

sconto 28% – fino a 7 nov 22

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58?, Batteria da 5,000 mAh e Ricarica Rapida, Tripla Fotocamera, Fotocamera principale da 50 MP, Facciale Wake, Dual Sim Cellulare (Mirror Black) In offerta a 199,00 € – invece di 269,00 €

sconto 26% – fino a 7 nov 22

Logitech MX Keys for Mac – Tastiera wireless avanzata illuminata, Layout Inglese QWERTY – Grigio In offerta a 104,71 € – invece di 134,99 €

sconto 22% – fino a 13 nov 22

Logitech Z207 Altoparlanti per PC Wireless Bluetooth, Audio Stereo, 10 Watt, Ingresso Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Multidispositivo, Easy Switch , Presa UK, PC/TV/Smartphone/Tablet, Nero In offerta a 58,70 € – invece di 71,99 €

sconto 18% – fino a 13 nov 22

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Layout ?Olandese-Belga AZERTY – Nero In offerta a 46,42 € – invece di 58,99 €

sconto 21% – fino a 13 nov 22

Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera Wireless, Layout Tedesco Qwertz, Bianco In offerta a 24,30 € – invece di 53,99 €

sconto 55% – fino a 13 nov 22

TONOR Lampada ad Anello Grande per Selfie da 12? Luce Rotonda a LED con Supporto Treppiede Remoto Bluetooth con Supporto per Phone per Conferenza/Tiktok/Youtube/Makeup, Compatibile con iOS/Android In offerta a 42,49 € – invece di 71,99 €

sconto 41% – fino a 7 nov 22

TONOR Microfono Senza Fili Doppio Microfono Wireless UHF Sistema Palmare Dinamico Wireless Professionale Mic, Home KTV Set per Karaoke, Party, DJ, Chiesa, Matrimonio, Riunione In offerta a 84,99 € – invece di 144,99 €

sconto 41% – fino a 7 nov 22

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620) In offerta a 46,74 € – invece di 78,99 €

sconto 41% – fino a 7 nov 22

Microfono a Condensatore, TONOR Mic Cardioide USB con Frequenza di campionamento 192kHz/24Bit/Braccio/Supporto Antiurto per Streaming, Registrazione, Gioco, Podcasting, Voice Over, YouTube, TC-2030 In offerta a 63,74 € – invece di 122,99 €

sconto 48% – fino a 7 nov 22

Applique LED a carica solare 600 lumen, con rilevatore di movimento In offerta a 28,50 € – invece di 39,90 €

sconto 29% – fino a 13 nov 22

Vimar 19593.B Arké Attuatore connesso IoTo VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 32,50 € – invece di 49,55 €

sconto 34% – fino a 13 nov 22

Avvitatore ad Impulsi, Brushless 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, Regolabile in 3 Posizioni, 4,0Ah Batteria, Mandrino 13mm (1/2″), 3 Velocità(0-1500-1800-2200RM), Valigetta Rigida – BHD850B In offerta a 110,49 € – invece di 169,79 €

sconto 35% – fino a 7 nov 22

Sensore di Movimento Pir da Esterno, 3.6 V, Bianco In offerta a 90,00 € – invece di 246,19 €

sconto 63% – fino a 13 nov 22

YALE Serratura elettrica da applicare Y68080601 con mandata DX In offerta a 40,71 € – invece di 73,28 €

sconto 44% – fino a 13 nov 22

Yale Lucchetto a U di alta sicurezza YUL2C/13/230/1 per biciclette e moto con serratura e cavo In offerta a 28,80 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino a 13 nov 22

Maniglia a Codice per Porte, Grigio In offerta a 125,20 € – invece di 169,99 €

sconto 26% – fino a 13 nov 22

Yale Cassaforte di sicurezza 1 YYEC/250/DB1 nera, allarme integrato 130db, struttura e e bulloni di bloccaggio in acciaio, capacità 16,3 l, Dim 250 x 350 x 250 mm In offerta a 56,60 € – invece di 66,59 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

YALE Cassaforte a combinazione digitale YYSG/200/DB1 nera, con funzione codice master, dimensioni interne: 190 x 300 x 150 mm In offerta a 55,25 € – invece di 65,00 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

YALE Cassaforte YYSG/250/DB1 , serratura elettronica, accesso con Pin digitale, dimensioni 250 x 350 x 250 mm In offerta a 67,15 € – invece di 79,00 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

Yale Cassaforte/Box per chiavi Y500/187/1 con montaggio a parete, con combinazione a 4 cifre In offerta a 29,07 € – invece di 34,20 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

YALE Serratura elettrica da applicare Y68880501 DX con mandata K e pulsante, Acciaio Verniciato In offerta a 48,15 € – invece di 79,99 €

sconto 40% – fino a 13 nov 22

Serratura elettrica da applicare DX In offerta a 36,25 € – invece di 53,52 €

sconto 32% – fino a 13 nov 22

THUN – Barattolo con Girasole – Cucina, Altro per la cucina – Idea Regalo – Linea Country – Vetro, Silicone Alimentare, Ceramica – h 10 cm, Ø 9,5 cm – Ø 13 cm, 13 cm h Tappo + Vaso 21 cm h In offerta a 27,10 € – invece di 39,90 €

sconto 32% – fino a 13 nov 22

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Fiore di ciliegio | Durata Fino a 150 Ore In offerta a 19,99 € – invece di 32,90 €

sconto 39% – fino a 14 nov 22

Yankee Candle Candela profumata in giara media | Vaniglia | Durata Fino a 75 Ore In offerta a 16,99 € – invece di 27,90 €

sconto 39% – fino a 14 nov 22

Yankee Candle Confezione Regalo, Multicolore, 34 x 29.8 x 7.7 Cm In offerta a 16,99 € – invece di 24,90 €

sconto 32% – fino a 14 nov 22

WoodWick Trilogy candela profumata a clessidra media con Pluswick Innovation, Legno caldo In offerta a 17,99 € – invece di 26,90 €

sconto 33% – fino a 14 nov 22

Yankee Candle Candela profumata in giara media | Caldo cashmere | Durata Fino a 75 Ore In offerta a 16,99 € – invece di 27,90 €

sconto 39% – fino a 14 nov 22

Yankee Candle Candela profumata in giara media, Bruma sempreverde, collezione Natale in montagna, durata: fino a 75 ore In offerta a 16,99 € – invece di 27,90 €

sconto 39% – fino a 14 nov 22

Yankee Candle Candela profumata in giara media | Giorno del matrimonio | Durata Fino a 75 Ore In offerta a 16,99 € – invece di 27,90 €

sconto 39% – fino a 14 nov 22

Woodwick Grande Clessidra Candle, paraffina Cera di soia, Isola Getaway, L, 1330 unità In offerta a 25,99 € – invece di 36,90 €

sconto 30% – fino a 14 nov 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).