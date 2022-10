Offerte Amazon 31 ottobre fino al 57% su Apple, Anker, Seven, Bontec

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 883,98 € – invece di 989,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 619,00 € – invece di 669,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Google Pixel 7 – Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore – 128GB – Nero ossidiana In offerta a 627,84 € – invece di 649,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit GTS 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED da 1.75”, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni In offerta a 110,99 € – invece di 149,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a, 4a generazione, 2018, 2020, 2021, 2022) Custodia con tastiera, Tastiera retroilluminata staccabile, Italiano QWERTY,Sabbia In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 29,99 € – invece di 69,98 €

sconto 57% – fino a scadenza sconosciuta

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. Attiva Rumore Mod. Multiple, Suono Alta ris, 40 ore di Riprod, Chiamate Chiare, ricarica rapida, Auricolari Morbidi, Cuffie Bluetooth, Viaggio, Ufficio In offerta a 62,34 € – invece di 79,99 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

INIU 30W Caricatore USB C 2 Porte [USB C + USB A], Caricabatterie PD 3.0 Alta Velocità, Ultra compatto Presa USB C. Carica Rapida Alimentatore Compatibile con iPhone 14 13 12 Samsung S21 Xiaomi ECC. In offerta a 13,59 € – invece di 21,70 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Cavo USB C a USB C 60W, Cavo USB Type-C 90 Gradi, Cavo USB Tipo C PD 3.0 Compatible con MacBook Pro/Air M2/M1, iPad Pro/Air/Mini, Xiaomi, OnePlus 9, Galaxy S22 S21, Huawei Mate 40 (3M) In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Inateck Custodia PC Portatile 13 Pollici Compatibile con MacBook Air/PRO M2/M1 2022-2012, 14 MacBook PRO M1 2021, Surface PRO 9/8/X/7/6/5/4/Surface Laptop/13.5 Surface Book, MateBook D14/XPS 13 In offerta a 19,99 € – invece di 23,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link LS108G Switch Ethernet 8 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura in Metallo, 802.1p/DSCP QoS, Ideale per la Casa e il Ufficio, Plug & Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop In offerta a 18,99 € – invece di 22,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon – Adattatore Ethernet per Fire TV In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

HORJOR Kit Pulizia Airpods Penna Pulisci Auricolari,4 in 1 Spazzola per Pulizia degli Auricolari Bluetooth per Airpods 1/ Airpods 2 / Airpods 3 / AirPods Pro / ipod In offerta a 4,99 € – invece di 5,49 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

ARTCHE Cinturino per Apple Watch 49mm/45mm/44mm/42mm, Cinturino in Acciaio Inossidabile Compatibile con iWatch, Cinturini per Apple Watch Ultra, Serie 8 SE 7 6 5 4 3 2 1, Argento In offerta a 22,99 € – invece di 22,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame L10s Pro Robot 2in1 Aspirapolvere e Lavapavimenti, Moci Rotanti, Rilevamento ostacoli 3D, Mappatura Multipiano, Aspirazione Potente 5300Pa Pavimenti Duri Tappeti, Peli Animali, WiFi/APP/Alexa In offerta a 509,00 € – invece di 599,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 15,95 € – invece di 15,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 47,99 € – invece di 49,99 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Calvin Klein CK Must, Zaini Donna, Taglia unica In offerta a 68,00 € – invece di 119,90 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 56,09 € – invece di 70,99 €

sconto 21% – fino a 7 nov 22

BONTEC Supporto da Parete per TV Inclinabile da 23-60 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Ultra Sottile Supporto TV Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Staffa da Parete per TV Muro con Fascette per Cav In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino a 7 nov 22

BONTEC Supporto Monitor Singolo per Schermi LCD LED da 13-32 Pollici, Braccio per Monitor Regolabile in Altezza, Inclinazione e Rotazione, Braccio Monitor Fino a 10 kg, Dimensioni VESA 75/100 In offerta a 32,39 € – invece di 45,99 €

sconto 30% – fino a 7 nov 22

AKASO 4K WiFi Sport Action Cam Subacquea 30m Videocamera Fotocamera Caricabatterie con 2 Batterie Ampio Angolo di 170 ° 2.0″ Schermo Accesorios Multiples per Bicicletta Casco (EK7000) In offerta a 59,49 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino a 7 nov 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 7 nov 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 7 nov 22

Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità Soundcore di Anker, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 7 nov 22

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Blu In offerta a 38,99 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a 7 nov 22

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN Violet Iteration 1 In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 7 nov 22

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Verde In offerta a 38,99 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a 7 nov 22

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Bianco In offerta a 38,99 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a 7 nov 22

Seven Zaino Estensibile – Urban Rock, Nero In offerta a 56,20 € – invece di 77,90 €

sconto 28% – fino a 13 nov 22

Seven Zaino Estensibile – Sj Face Girl In offerta a 53,00 € – invece di 76,00 €

sconto 30% – fino a 13 nov 22

Zaino SEVEN – NEW FIT TROPICAL FLEUR, Blu – Doppio Scomparto – Scuola & Viaggio In offerta a 59,70 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino a 13 nov 22

TROLLEY JACK 4WD – ALPHA BEAT – Zaino sganciabile Trolley – 3 in 1 – In offerta a 81,20 € – invece di 119,90 €

sconto 32% – fino a 13 nov 22

Seven Zaino Freethink Wild Feeling, Azzurro – Usb Plug Integrato – Doppio Scomparto – Scuola & Tempo Libero In offerta a 47,80 € – invece di 59,00 €

sconto 19% – fino a 13 nov 22

Seven Zaino Jelek Plain – Invicta – Scuola e Tempo Libero – Doppio Scomparto – Tasca Porta Pc In offerta a 55,20 € – invece di 69,00 €

sconto 20% – fino a 13 nov 22

Seven Advanced Space Check, Zaino Unisex – Bambini, Nero, Taglia Unica In offerta a 53,60 € – invece di 81,90 €

sconto 35% – fino a 13 nov 22

Seven S. P. A. Zaino Scuola Advanced – Lefleur – Rosa – 30 L – Supporto Usb, Taglia Unica In offerta a 57,60 € – invece di 79,90 €

sconto 28% – fino a 13 nov 22

Seven Astuccio 3 Zip – Street Player, Nero, con Contenuto per La Scuola: Penne, Matite? In offerta a 29,50 € – invece di 36,90 €

sconto 20% – fino a 13 nov 22

Seven Zaino Scuola Daily – The Double Pro, Eco Material – con Power Bank 4000Mah e Supporto Usb – Spallacci Imbottiti e Traspiranti In offerta a 46,70 € – invece di 54,90 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

Seven Zaino Scuola Reversibile – Starry Rainbow – Dettagliin Paillettes – Maxi Tasca Frontale In offerta a 63,50 € – invece di 88,90 €

sconto 29% – fino a 13 nov 22

SEVEN S.P.A. TROLLEY JACK JUNIOR – SJ GIRL – Viola – 28 LT SGANCIABILE e LAVABILE – Scuola e viaggio In offerta a 94,20 € – invece di 119,00 €

sconto 21% – fino a 13 nov 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).