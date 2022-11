Porsche Design svela lo speaker con marmitta da 12.000 €

Comprereste mai un altoparlante da 12.000 €? Va bene, probabilmente no, ma ne comprereste uno se vi fosse integrato un vero scarico della Porsche 991 GT3? Ad ogni modo sappiate che esiste davvero: si chiama Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro ed è appunto un altoparlante con Dolby Atmos a 2.1.2 canali, sicuramente poco pratico (ma comunque fantastico), realizzato da Porsche Design.

Specifiche tecniche

La potenza è di 300 Watt e «va da 0 a pelle d’oca in un’unica curva sonora» (si, l’hanno scritto davvero). E’ dotato di una porta HDMI passthrough 4K per il collegamento al televisore, ma può fungere anche da sistema musicale senza fili grazie al Bluetooth 5.0 e al supporto delle tecnologie Apple AirPlay 2, Google Chromecast e Spotify Connect.

Sebbene lo renda certamente un pezzo da urlo, lo scarico viene fornito con un grosso avvertimento: il prodotto pesa quasi 65 chilogrammi, quindi valutate prima dove posizionarlo (è lungo un metro e mezzo) perché serve una superficie adeguatamente robusta, oppure si può sempre montare a parete.

Non è il solo

Questo non è il primo gadget dal prezzo sontuoso progettato da Porsche Design, ma è sicuramente uno dei più costosi. L’azienda in passato ha stretto svariate collaborazioni con società del settore tech realizzando smartwatch e laptop, ma anche dischi e chiavette USB insieme a LaCie, alcuni smartphone (con Huawei) e persino qualche monitor per computer come i due modelli AOC PDS.

Che peccato però

Costruita in Germania, della Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro sono disponibili soltanto 500 unità in edizione limitata, ma visto il prezzo c’è da essere almeno un po’ delusi dal fatto che sebbene il sistema di scarico sia reale (con tanto di cuciture saldate) l’audio non esplode dai tubi di scappamento: sono messi lì solamente a scopo decorativo. Ad ogni modo i preordini sono già attivi e le prime spedizioni partiranno il 1 gennaio 2023: se sarà un successo ce lo dirà il tempo.