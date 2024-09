Con TrashMan tanti Cestini indipendenti per ogni disco collegato al Mac

Pubblicità

TrashMan è una utility commerciale di MiroMat che consente di ottenere una particolare funzionalità su Mac: la possibilità di disporre di Cestini separati per ogni disco collegato al Mac.

Dal Finder di macOS è possibile trascinare file e cartelle da cancellare nel Cestino sul Dock. Gli elementi rimangono disponibili fino a quando non si svuota il Cestino; è anche possibile scegliere di vuotare automaticamente il Cestino nelle impostazioni del Finder o eliminare singoli elementi (tenendo premuto il tasto Ctrl, facendo clic sull’elemento che si desideri eliminare e scegliendo “Elimina adesso”).

Di serie, il Cestino è unico per tutti i drive collegati al Mac; o meglio, il Dock visualizza una icona unica per tutti i drive collegati al Mac ma ogni unità tiene conto di un proprio Cestino.

Di default macOS non consente di svuotare i singoli Cestini ma tutto o niente. Per vari motivi, potrebbe essere necessario cancellare file e cartelle di un solo drive ma non di altri: a questo scopo è utile TrashMan, utility che permette di svuotare i cestini dei vari drive singolarmente.

TrashMan (qui i dettagli) mostra una icona nella barra dei menu; da qui è possibile richiamare una finestra che mostra i vari drive collegati al computer, lo spazio occupato nei vari cestini e svuotare quello del disco di nostro interesse.

TrashMan richiede macOS 13 o versioni successive (anche con la beta di macOS 15 Seqoia) e funziona sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon. L’utility costa 23,00€ e si acquista direttamente dal sito dello sviluppatore.