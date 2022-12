Offerte di Natale Anker, Soundcore ed Eufy tra caricatori, batterie, speaker e telecamere homekit

Anker è sempre protagonista quanto si tratta di offerte. È infatti uno dei principali marchi che appaiono nelle classiche giornate di promozioni del Black Friday o Prime Day. Ma anche per Natale la grande azienda cinese ha allestito una bella serie di interessanti occasioni da prendere al volo.

Tutti i prodotti in offerta li vedete qui sotto. Noi ve ne segnaliamo alcuni che a ci sembrano utili per chi ha dispositivi come quelli Apple oppure per chi va in generale alla ricerca di offerte. È il caso del PowerPort Atom III Slim (45,99€ invece che 59,99€), un caricabatterie a due porte USB-C capace di arrivare fino a 65W e quindi in grado di caricare quasi tutto, oppure l’Anker Nano II un piccolissimo ma potente alimentatore sempre da 65W (34,99 € invece che 49,99€).

A chi ha bisogno di una batteria consigliamo di dare un’occhiata alla Anker PowerCore III 10000 mA (41,99 € invece che 49,99€) che funziona anche via wireless o alla Anker 523, sottile e potente con ricarica PowerDelivery (33,99€ invece che 69,99€). Se avete invece un iPhone di ultima generazione l’ideale sarebbe la batteria magnetica Anker 633 (59,99€ invece che 79,99€) che funziona come caricabatterie e anche come supporto da tavolo.

Andando nel campo dell’audio ci sono diversi prodotti interessanti tra cui l’Anker SoundCore Boost 20W (54,99€ invece che 69,99€) o il Boombox Motion Boom Plus 80 W (74,99€ invece che 99,99€). Per chi vuole fare conferenz audio c’è Anker PowerConf S3 (69,99€ invece che 119,99€) per ascoltare musica in tranquillità le cuffie antirumore Anker Life Q30 (59,99€ invece che 79,99€) e per chi la musica la vuole sentire in palestra o mentre corre gli auricolari sportivi Soundcore Sport X10 (69,99€ invece che 99,99€).

Infine ci sono offerte anche sulla sorveglianza domestica con il set eufyCam 2C Pro (209,99€ invece che 299€) o eufyCam 2C (159,99€ invece che 219,99€).

Anker Caricatore rapido 735 (Nano II 65 W) USB-C 65 W Pod a 3 Porte PPS, Alimentatore Compatto USB-C per MacBook PRO/Air, iPad PRO, Steam Deck, Galaxy S20, dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13, Pixel In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Anker PowerPort Mini caricatore da parete Dual Caricatore USB estremamente compatto, 2,5 A di potenza per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/7/6/Plus, iPad Pro/Air 2/Mini 4, Samsung, e molti altri In offerta a 10,99 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a 25 dic 22

Anker PowerPort Atom III Slim Caricatore USB-C (65W Max), 4 porte PIQ 3.0 & GaN, per laptop, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel In offerta a 45,99 € – invece di 59,99 €

sconto 23% – fino a 22 dic 22

Anker Nano II – Caricatore USB-C da 65 W, con potenza di ricarica rapida, tecnologia GaN II, compatibile con MacBook Pro/Air, Galaxy S20/S10, iPhone 12/Pro/Mini, iPad Pro, Pixel (nero) In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Caricatore USB C Anker GaN II 65 W Nano II, PPS, Compatto per MacBook PRO/Air, Galaxy S20/S10, dell XPS 13, Note 20/10+, e per iPhone 12/11/Pro/Mini, iPad PRO, Pixel In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Caricabatterie Anker 735 USB C (GaNPrime 65 W), Caricabatterie a Muro Veloce e Compatto a 3 Porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S22/S21, HP Spectre, iPhone 13/Pro, Pixel e altro ancora In offerta a 46,99 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a 22 dic 22

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 15,99 € – invece di 20,99 €

sconto 24% – fino a 22 dic 22

Anker 335 Power Bank (PowerCore 20 K), caricabatterie portatile da 20 W con ricarica rapida USB-C, compatibile con le serie di iPhone 13/12, Samsung, iPad Pro, AirPods, Apple Watch e altro ancora nero In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Anker PowerCore III 10000 mAh, batteria esterna senza fili 10 K, certificata Qi, 18 W, USB-C Quick Charge per iPhone X, 11, 11 Pro, iPad, AirPods, e molto altro ancora In offerta a 41,39 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino a 22 dic 22

Anker Power Bank, caricatore portatile USB-C da 10000 mAh con alimentazione da 20 W, 523 Power Bank (PowerCore Slim 10 K PD) per iPhone 13 Series/iPhone 12 Series, S10, Pixel 4 e altri In offerta a 33,99 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino a 22 dic 22

Anker 737 Power Bank, Caricabatterie Portatile a 3 Porte da 24.000 mAh con Potenza in uscita di 140 W, Display Digitale Intelligente, Compatibile con iPhone 13 Series, Samsung, MacBook e altro ancora In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Anker Power Bank 525 – Batteria esterna USB-C con 20.000 mAh 20 W Power Delivery, compatibile con iPhone 12/12 Pro, 12 Pro Max, 8, X, XR, Samsung Galaxy, iPad Pro 2018 e altri, A1287, colore nero In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 22 dic 22

Anker Batteria magnetica 633, 10.000 mAh, ricarica magnetica senza fili, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / 12/12 Pro e 12 Pro Max In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 22 dic 22

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori In offerta a 54,99 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino a 25 dic 22

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 22 dic 22

Soundcore Altoparlante Bluetooth Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, Alti/Bassi Estesi, Cassa Bluetooth HIFI con app, EQ Personalizzabile, 12 Ore di riproduzione, IPX7 Impermeabile e USB-C In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Soundcore di Anker 3 altoparlante bluetooth con suono stereo, driver a membrana in titanio puro, tecnologia PartyCast, BassUp, riproduzione 24 ore su 24, impermeabile IPX7, casa, all’aperto In offerta a 47,99 € – invece di 69,99 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cassa Bluetooth Anker Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per interni e esterni, campeggio e casa In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cassa Bluetooth Motion Boom Plus 80 W da Anker, 20 ore, Impermeabile IP67, Equalizzatore Personalizzato, Bluetooth 5.3, Altoparlante Bluetooth portatile per interni e esterni, campeggio In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a 25 dic 22

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 22 dic 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 87,74 € – invece di 129,99 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cuffie bluetooth P3i di Anker, cancellazione rumore attiva ibrida, 4 microfoni, chiamate AI, driver 10 mm, equalizzazione personalizzata, 36 ore, ricarica rapida, trasparenza, Bluetooth 5.2 In offerta a 43,99 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker Life P2 Mini, Auricolari Driver 10mm, Bassi Potenti, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C, Dimensioni Ridotte Per Attività Fisica In offerta a 27,29 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cuffie ibride Anker Life Q30 canc. Attiva Rumore Mod. Multiple, Suono Alta ris, 40 ore di Riprod, Chiamate Chiare, ricarica rapida, Auricolari Morbidi, Cuffie Bluetooth, Viaggio, Ufficio In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h In offerta a 107,99 € – invece di 159,99 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cuffie Bluetooth 5.2 Sport X10 da Anker, ganci girevoli, bassi profondi, imperm. IPX7, resiste al sudore, 32 ore riproduzione, ricarica rapida, auricolari sportivi, palestra, corsa In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Soundcore Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 65,99 € – invece di 79,99 €

sconto 18% – fino a 22 dic 22

Soundcore Anker Space A40 Auricolari Wireless Cancellazione Attiva Rumore Adattiva, Riproduzione 50 ore Totale/10 ore 1 Ricarica, Suono LDAC hi-res, Confortevoli, 6 Microfoni, Ricarica Wireless/Rapida In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Telecamera wi-fi interno smart eufy Security 2K panoramica, videosorveglianza con AI per riconoscimento persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 42,99 € – invece di 49,99 €

sconto 14% – fino a 22 dic 22

eufy security Telecamera wifi esterno, sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

eufy security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, HomeBase 2 richiesto, Durata 365 gg, Compatibilità HomeKit, Risoluzione 2K, Impermeabilità IP67, Visione notturna, Zero costi mensili In offerta a 125,00 € – invece di 199,99 €

sconto 37% – fino a 22 dic 22

