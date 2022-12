Apple e Foxconn costruiranno MacBook in Vietnam nel 2023

Apple progetta una riduzione della dipendenza dalla Cina da ormai due anni, così come stanno facendo le multinazionali USA dai tempi della guerra dei dazi dell’era Trump, ma le problematiche emerse per i blocchi Covid e le incertezze sulle tensioni tra USA e Cina hanno spinto ad accelerare i piani: Apple e il principale partner di produzione Foxconn prevedono di iniziare a costruire MacBook in Vietnam già entro la metà del 2023.

Nel 2021 Foxconn ha ottenuto l’approvazione delle autorità locali per ampliare le proprie strutture situate nella provincia di Bac Giang nel nord del Vietnam: con un investimento di 270 milioni di dollari è stato completato un nuovo stabilimento destinato alla produzione di MacBook e iPad in Vietnam. Nel mese di agosto quest’anno Foxconn ha annunciato un investimento di ulteriori 300 milioni di dollari per l’espansione del sito.

Qui Apple potrà costruire grazie a Foxconn 8 milioni di MacBook e iPad all’anno. Attualmente Apple produce 20-24 milioni di MacBook all’anno tra le strutture in Cina dislocate a Chengdu e Shanghai. I portatili Apple sono l’ultimo dei prodotti principali ad ottenere una base di produzione fuori dalla Cina, questo a causa della enorme complessità della catena di produzione dei portatili.

Fonti intervistate da Nikkei Asia dichiarano che «Quello che Apple vuole ora è un’opzione ‘fuori dalla Cina’ per almeno una parte della produzione di tutti i suoi prodotti». Non solo «Dopo lo spostamento della produzione di MacBook”, ha dichiarato una fonte non specificata «Tutti i prodotti di punta di Apple avranno sostanzialmente un’altra sede di produzione oltre la Cina [con] iPhone in India e MacBook, Apple Watch e iPad in Vietnam».

Una cosa è certa: la fine del monopolio della Cina per la produzione di MacBook conferma la perdita del ruolo di fabbrica del mondo del Paese del Dragone. Non solo Apple ma tutte le società USA, grandi e piccole, stanno affrettando i piani di fuga della produzione fuori dalla Cina, almeno in parte. Una accelerazione obbligata dal Covid e resa indispensabile per quello che ormai sembra un nuovo ordine mondiale che ha posto fine all’era della globalizzazione libera o quasi.

Nel primo trimestre 2022 sono attesi MacBook Pro 14 e 16 pollici aggiornati, successivamente un MacBook Air 15,5” nuovo in primavera e forse anche un nuovo iMac M3 entro la fine del prossimo anno.