Offerte di Natale Xiaomi, design e tecnologia smart per la casa

La corsa ai regali non è ancora terminata per molti e quale migliore soluzione possibile per chi si è ridotto all’ultimo e vuole un’idea valida e originale, se non quella di dare uno sguardo alle offerte Xiaomi su Amazon?

Quando si parla di Xiaomi, ormai è not, non si fa riferimento soltanto agli smartphone. Il brand comprende un ventaglio di accessori e dispositivi che spaziano dalla casa smart agli indossabili, alla pulizia e ad altro ancora. Se siete alla ricerca di un regalo nella lista ce segue troverete certamente quello che fa per voi. In lista ci sono gli oggetti più disparati.

Si inizia con la pulizia domestica, dove sono presenti anche aspirapolvere wireless. In questo settore, ad esempio, mettiamo in risalto l vertical Xiaomi G10, una validissima alternativa alle più costose Dyson.

Se, invece, state cercando un regalino meno costoso, ma comunque che vi faccia fare bella figura, date uno sguardo alla sensore di temperatura con orologio e-ink.

Ancora, tra le altre categoria più originali, c’è pure il dispenser automatico di cibo per gli animali domestici, che vi permetterà, anche da remoto, di prendervi cura del vostro piccolo animale domestico.

Non mancano poi altoparlanti e auricolari true wireless. Insomma, le proposte Xiaomi sono davvero tante. Non vi resta che scegliere dalla ista che segue:

Xiaomi Smart Laser Measure, Display LCD 1.23″, Alta Precisione fino a 3mm, Archiviazione Sincrona dei Dati, Parametri Aggiuntivi Tramite APP, Doppia Rifinitura Opaca Grigio Scuro, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Design Compatto e Portatile, Controllo della Temperatura Smart, Doppia potenza, Bianco, Versione Italiana In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d’Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana In offerta a 199,05 € – invece di 299,99 €

sconto 34% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica Senza Fili, Ciclonica, Aspirazione 150 AW, Display HD con Informazioni In Tempo Reale, Aspira e Lava, Lunga durata della Batteria, Bianco, Versione Italiana In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, Purificatore d’Aria Smart 4 Pro, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana In offerta a 269,99 € – invece di 349,99 €

sconto 23% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (16W), Altoparlante Portatile, Connessione Bluetooth 5.0, Black, True Wireless Stereo, Impermeabilità IPX7, Batteria a lunga durata, Nero, Versione Italiana In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (16W), Altoparlante Portatile, Connessione Bluetooth 5.0, Black, True Wireless Stereo, Impermeabilità IPX7, Batteria a lunga durata, Blu, Versione Italiana In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, Auricolari Bluetooth 5.3, Carica Wireless, Audio Hi-Fi, Fino A 36 Ore Di Batteria, Cancellazione Del Rumore Anc, Midnight Black, Versione Italiana, Senza fili In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Buds 3T Pro (Gloss White) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana In offerta a 124,99 € – invece di 169,99 €

sconto 26% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, Auricolari Bluetooth 5.3, Carica Wireless, Audio Hi-Fi, Fino a 36 ore di Batteria, Connessione Due Dispositivi, Cancellazione del Rumore ANC, Moon White, Versione Italiana In offerta a 79,35 € – invece di 99,99 €

sconto 21% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Watch S1 Silver con cavo USB-C 1m, Display vetro zaffiro AMOLED HD 1.43″, 117 Modalità di Allenamento, NFC Integrato, Telefonate Bluetooth, Resistente all’Acqua, Versione Italiana In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, Purificatore d’Aria Smart 4 Lite, Controllo Vocale, Sensori ad Alta Precisione, Bianco, Versione Italiana In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Vacuum Cleaner G11, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione 185AW, Batteria fino a 60 min, Adattamento Smart della Potenza, 500 W, Bianco, Versione Italiana In offerta a 319,00 € – invece di 399,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500, Doppio Trattamento agli Ioni d’Acqua, Beccuccio Magnetico a Doppio Strato, Controllo della Temperatura Smart NCT, Filtro Rimovibile, Bianco, Versione Italiana In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Hair Clipper, Rasoio Elettrico, Lunghezza Taglio regolabile, Resistente All’Acqua, Durata Della Batteria Fino a 180 minuti, Nero, Versione Italiana In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Temperature And Humidity Monitor Pro, Monitor Di Temperatura e Umidità Con Bluetooth, Display Con Orario e-ink, Connettività Intelligente, Posizionabile Ovunque, Bianco, Versione Italiana In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Smart Pet Food Feeder, Distributore Automatico di Cibo Per Animali, Connessioni Smart con App, Cibo Impermeabile e Fresco, Erogazione Fluida, Acciaio Inossidabile, Bianco, Versione Italiana In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Xiaomi Smart Pet Fountain, Fontanella d’acqua Smart per Animali Domestici, Filtraggio a 4 stadi, Corrente Circolante, Silenzioso, Connessione Smart Home, Bianco, Versione Italiana In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

