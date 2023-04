Il multi-utensile Ordilend per pulire l’hi-tech, dalle tastiere agli auricolari

Mantenere pulito uno smartphone è importante quanto aggiornare costantemente il software; forse anche di più, visto che una porta di ricarica difettosa o un pulsante che si incastra rischiano di rendere inutilizzabile anche il telefono su cui gira l’ultima versione del sistema operativo. Per operazioni di questo tipo può essere utile uno accessorio come quello di Ordilend che unisce tutta una serie di strumenti utili per le situazioni più disparate.

Si tratta di un multi-utensile che mette a disposizione diversi strumenti progettati appositamente per operazioni ben precise: con la spazzola retrattile è ad esempio possibile rimuovere molto facilmente la polvere senza graffiare le superfici, mentre con l’estrattore di tasti si possono sganciare i tasti delle tastiere senza danneggiare il meccanismo.

C’è poi un pennino con la punta in metallo che, se usato con cura, è efficace per la rimozione dello sporco nei pertugi più stretti e profondi, come quello di un auricolari o tra i tasti delle tastiere dei portatili.

Con la penna in plastica su cui è montato un panno di una speciale composizione è possibile pulire gli obiettivi delle fotocamere di smartphone, tablet ma anche DSLR, mentre usando la spugna floccata si può raccogliere agilmente la polvere che si infila nelle aperture come i due fori della cover di ricarica dove si infilano gli AirPods.

C’è poi una spazzola morbida più piccola per rimuovere la polvere dai componenti più piccoli e uno spray da 2 ml da accompagnare al panno in microfibra tramite cui rimuovere gli aloni; e poi un panno per lucidare che elimina le macchie senza lasciare fibre o pulviscolo, utile non solo per l’ultimo passaggio di una normale pulizia di routine ma anche per pulire lo schermo prima dell’applicazione di una pellicola protettiva in vetro temperato.

Dove comprare e quanto costa

Il multi-utensile Ordilend è pratico e tascabile, si può facilmente riporre in una borsa o nel cassetto della scrivania per averlo sempre a portata di mano, ed è senz’altro una buona idea regalo per un amico tecnologico, tanto più che adesso è scontato del 64%: normalmente infatti lo si compra su Amazon per 39,99 € ma nel momento in cui scriviamo è possibile pagarlo soltanto 14,44 €.