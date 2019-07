Offerte Prime Day Fotografia solo per il 15 Luglio: Canon, Pentax, Fujifilm, Nikon, Olympus, Pentax, Ricoh

Stai seguendo il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci:

Pagina Prime Day di macitynet : con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Apple, Netatmo, Philips, Homekit, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere.

: con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Apple, Netatmo, Philips, Homekit, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere. Pagina della diretta Prime Day con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top.

con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top. –Canale Telegram delle Offerte Macitynet: le stesse della diretta qui sopra ma dritte sul nostro canale telegram speciale. Iscriversi è facile da iPhone, Android e desktop.

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Tra i prodotti più interessanti per i nostri lettori segnaliamo lo sconto del 40% sulla mirrorless Fujifilm X-T100. Sul mercato dal 2018, è dotata di mirino elettronico, monta un sensore APS-C da 24.2 MP e può scattare a raffica di 6 FPS x 10 RAW oppure 26 JPG.

In sconto la più avvicinabile delle Canon EOS R nella versione RP venduta in Kit. Buono anche lo sconto (34%) sul 24mm pancake per fotocamere APS-C di Canon. Con motore STM, è tra gli obiettivi più compatti per reflex e come dicevamo è compatibile con le macchine con attacco EF-S. Ha un’apertura di diaframma pari a f/2.8, quindi è molto luminoso e il suo uso è apprezzabile anche di sera. Grazie all’ampia apertura focale, di 24mm pari ad un 36mm su Full Frame, è un eccellente grandangolo che facilita le riprese a mano libera anche in assenza di stabilizzazione ottica.

In offerta trovate anche diverse fotocamere compatte ma di ottima qualità come la Ricoh GR II ed obiettivi come il Samyang 14mm f/2.8 eccellenti per chi cerca un super-grandangolo davvero spinto e con luminosità sufficiente per garantire la ripresa di cieli stellati in assenza di luci artificiali evitando il mosso sulle stelle dovuto al movimento terrestre.

Tanti poi gli sconti sugli accessori e altri prodotti di questa categoria, come il risparmio del 33% sul pacco da 50 di carta fotografica Canon da 10 x 15 cm con grammatura 265 g/m2 oppure lo sconto del 44% sul binocolo amatoriale Olympus DPS I con zoom 8-16×40.

Pentax Obiettivo SMC FA da 35 mm F2.0 AL In offerta a € 379,00 – sconto 37%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Canon EF-M 32mm f1.4 STM Lens Obiettivo per Mirrorless In offerta a € 429,00 – sconto 22%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Canon EOS RP Fotocamera Mirrorless con adattatore per obiettivi EF-EOS R + Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM MILC Obiettivi macro Nero In offerta a € 1.700,00 – sconto

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Canon Obiettivo EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM In offerta a € 579,00 – sconto 39%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Canon Obiettivo Pancake EF-S 24 mm F/2.8 STM, Nero/Antracite In offerta a € 129,00 – sconto 34%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Fujifilm Kit X-T100 Fotocamera Digitale 24MP, Mirino EVF, Schermo LCD Touch da 3″ Inclinabile a 180°, WiFi e Bluetooth + XC 15-45mm F/3.5-5.6 OIS PZ MILC, 24.2MP, CMOS, Argento Scuro In offerta a € 429,00 – sconto 31%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Fujifilm Kit X-T100 Fotocamera Digitale 24MP, Ottiche Intercambiabili, Mirino EVF, Schermo LCD Touch da 3″ Inclinabile a 180°, WiFi e Bluetooth + XC 15-45mm F/3.5-5.6 OIS PZ MILC, 24.2MP, CMOS, Nero In offerta a € 429,00 – sconto 40%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Canon 2311B003 PP-201 Carta Fotografica – 10 x 15 cm, 265 g/m2, Pacco da 50 In offerta a € 7,99 – sconto 33%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Lastolite LL LB7622 Fondale Panoramico in Tessuto da 4 m, Colore Verde – In offerta a € 369,00 – sconto 39%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Nikon Coolpix A900 Fotocamera Digitale Compatta, 20,3 Megapixel, Zoom 35X, VR, Filmati 4K UHD, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a € 319,00 – sconto 24%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Nikon Coolpix P900 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, Zoom 83X, VR, LCD 3″, Full HD, Wi-Fi, GPS, GLONASS, QZSS, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a € 489,00 – sconto 24%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Olympus DPS I Binocolo Amatoriale Zoom, 8-16×40, Nero In offerta a € 64,99 – sconto 44%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Olympus DPS I Binocolo Amatoriale, 10×50, Nero In offerta a € 49,99 – sconto 40%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Olympus DPS I Binocolo Amatoriale, 8×40, Nero In offerta a € 49,99 – sconto 33%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Olympus E-M10 Mark II Kit con Obiettivo M. Zuiko Digital ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ Pancake, Argento In offerta a € 529,00 – sconto 27%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Olympus PEN E-PL9 Fotocamera Compatta, 16 Megapixel, Zoom Elettrico, Filmati 4K, Schermo da 7.6 cm (3″), Wi-Fi, con Obiettivo Compatto 14-42mm Nero/Silver In offerta a € 489,00 – sconto 30%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Pentax K-70 Fotocamera Digitale, Sensore CMOS APSC da 24 Mp, Monitor LCD da 3″, Nero+ Pentax Obiettivo SMC-DA, 18-55 mm, F/3.5-5.6 AL, WR, Nero+ Pentax Obiettivo HD DA, 55-300 mm, F/4-5.8 ED WR, Nero In offerta a € 949,00 – sconto

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Ricoh GR II Fotocamera Compatta, Sensore CMOS APS-C da 16 Megapixel, Obiettivo GR 28 mm F/2,8, Filmati Full HD, LCD 3″, Wi-Fi/NFC, Nero In offerta a € 495,00 – sconto 38%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC MILC Obiettivo Super-grandangolo MILC, 14/10, 2.8 – 22, Manuale, Sony E, Nero – In offerta a € 295,00 – sconto

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Samyang Obiettivo Grandangolare 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC Aspherical per Fotocamere Digitali Canon, Nero In offerta a € 270,00 – sconto 23%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Samyang SYA1SE Lente 14 mm AF F2.8 per Sony E, Full Frame, Nero In offerta a € 419,00 – sconto 35%

– fino al 7/15/19 23:59

Click qui per approfondire

Per tutte offerte del Prime Day vai su queste pagine: