Come sfruttare le offerte della prima giornata del Prime Day Amazon prima che scadano

E’ arrivata la sera della prima giornata del Prime Day e noi dalla nostra postazione spaziale in cui stiamo provando un nuovo monitor Asus con 4 pagine attive più varie chat cominciamo ad avere lo sguardo leggermente incrociato.

Ma i navigatori serali stanno per arrivare e vogliono capirci qualcosa nella marea di offerte di oggi che magari si sono persi mentre erano al lavoro.

Visto che quest’anno il Prime Day dura due giorni alcune offferte scadono alla mezzanotte del 15 Luglio e altre arrivano allo scoccare della mezzanotte. Quindi se trovate accessori, strumenti, dispositivi interessanti tra quelli con l’indicazione “solo per il 15 Luglio” acquistateli prima della mezzanotte. Altrimenti attendete le nuove serie o scrutate in quelli che sono attivi per i due giorni.

Le Offerte

Qui vi riassiumiamo le offerte che abbiamo presentato in ordine di scadenza.

Offerte Prime Day che scadono alla mezzanotte del 15 Luglio

Offerte che scadono alla mezzanotte del 16 Luglio

Offerte Lampo e Imperdibili che potrebbero essere esaurite (ma non è detto, tentar non nuoce)

L’appuntamento è sulle pagine di Macitynet. Alla mezzanotte del 16 Luglio si ricomincia!

Ecco alcuni riferimenti veloci: