Offerte Prime Day per AVM Fritz! Router con mesh, telefonia dect e ripetitori super scontati solo per il 15 Luglio

E’ arrivato il momento di cambiare il router o di potenziare il segnale WiFi in casa? Allora cogliete l’attimo perché dura soltanto poche ore. Grazie al Prime Day di Amazon quattro dispositivi del celebre marchio Fritz! sono infatti in sconto e si può risparmiare fino al 37%.

Le offerte di cui vi parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Uno di questi è AVM FRITZ! Box 4040 (59 euro, pari ad uno sconto del 34%), un router senza fili per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem ADSL, Fibra (VDSL, FTTH) e WLL (internet via radio/satellite come Eolo, Open Sky, Noisat). Offre tecnologia wireless AC+N fino a 1300 Mbit/s con Band Steering e mette a disposizione una presa USB 3.0 ed una seconda USB 2.0 per collegare modem 4G-3G, HDD e stampanti.

Con questo dispositivo è anche possibile creare una rete ospiti temporanea sia di tipo wireless che LAN con Captive Portal e l’accesso al FRITZBox è controllabile in qualsiasi momento e da ovunque con MyFRITZ! (Dynamic DNS gratuito) e VPN. Permette inoltre di prioritizzare il traffico per gaming e streaming e si configura tutto attraverso il software in dotazione (disponibile insieme al manuale di istruzioni, entrambi in lingua italiana).

E’ certamente un modo economico per espandere la propria rete esistente o per iniziare con una moderna rete domestica. Supporta simultaneamente connessioni WiFi a 5 GHz e 2,4 GHz con velocità fino a 866 MBits / s (5 GHz) e 400 MB/s (2,4 GHz): ciò fornisce una gamma significativamente maggiore e velocità di trasmissione più elevate nella rete WiFi e consente di utilizzare più applicazioni che richiedono un’elevata larghezza di banda in parallelo.

In offerta a 159,99 euro (20%) c’è anche AVM FRITZ! Box 7490, un dispositivo con funzionalità di router anche con chiavetta 4G/3G (LTE/UMTS/HSPA) o via porta Ethernet per connessione con modem via cavo o fibra ottica (FTTH). E’ dotato di wireless dual AC + N per l’uso in simultanea delle bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz (450 + 1300 Mbit/s) ed è compatibile con l’app FRITZ!App Fon che consente di utilizzare un iPhone o uno smartphone Android come Cordless.

Tra le caratteristiche di punta segnaliamo: internet veloce con VDSL/ADSL2+ e Vectoring; Wireless AC+N dual con 1.300 Mbit/s (5 GHz) e 450 Mbit/s (2,4 GHz) in simultanea; centralino per ISDN, IP e analogica incluse segreteria e funzione fax; base DECT per 6 cordless, 4 porte LAN Gigabit per la rete, 2 porte USB 3.0/2.0 per stampante e memoria; media server per musica, immagini e film; funzionalità NAS (FTP, SMB, UPnP AV); FRITZ!OS con MyFRITZ!, funzioni Smart Home, contatti basati sul cloud, accesso ospite e parental control; FRITZ!App per accedere ai file da fuori, telefonia nella rete domestica e gestione di webcam.

Se invece il problema che volete risolvere riguarda il segnale WiFi, in ottica risparmio con il Prime Day potete portarvi a casa per 56,90 euro (sconto 37%) AVM FRITZ! WLAN Repeater 1750E, come anticipa il nome stesso un range extender che aumenta in modo semplice e veloce la copertura di tutti i router wireless.

E’ compatibile con tutti i modem FTTH, ADSL e fibra VDSL di Tim ed altri operatori e offre wireless AC/N fino a 1300 Mbit/s (5 GHz)/450 Mbit/s (2,4 GHz) in simultanea. Le funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup) si configurano in modo semplice e sicuro premendo un pulsante e la sicurezza è assicurata dalla codifica WPA2.

Integra una porta LAN Gigabit che consente di collegare un computer, una TV, una stampante o un decoder, per dotarli della funzione wireless. Il ripetitore è adatto al funzionamento con normali prese di corrente da 230 V: i cinque LED dell’intensità di campo aiutano a collocarlo rapidamente nella posizione migliore in casa.

Infine è scontato a 199 euro (26%) AVM FRITZ!Box 7590, un modem router che usa la tecnologia 4×4 Multi-User-MIMO 1.733 (5 GHz) + 800 MBit/s (2.4 GHz) contemporaneamente e supporta le connessioni VDSL da 300 Mbit, incluso Supervectoring. Offre funzionalità di media server con connettività NAS integrato per mettere a disposizione della rete domestica musica, immagini e video (raggiunge velocità di trasmissione fino a 1.733 Mbit/s sulla banda a 5 GHz più 800 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz) e incorpora quattro porte LAN Gigabit per computer, televisori ed altri dispositivi di rete, due potenti porte USB 3.0 per supporti di memoria (NAS), stampanti di rete e chiavette per rete mobile.

Funziona da centralino per tutti i telefoni analogici, ISDN, DECT e IP, ma anche come base DECT per 6 telefoni cordless, oltre che per la ricezione e l’invio di fax. Ovviamente ha la funzione di router anche con modem via cavo, connessione a fibra ottica o chiavetta per rete mobile (LTE/UMTS/HSPA). Può infine trasmettere in parallelo i quattro flussi di dati possibili anche a quattro dispositivi terminali presenti nella rete per permettere così di utilizzare contemporaneamente su PC, smartphone e console di gioco la massima ampiezza di banda disponibile, su ciascun dispositivo, in base all’effettiva richiesta.

