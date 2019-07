Offerte Prime Day sugli Speaker per il 15 e 16 Luglio: JBL, UE, Marshall, Sony, Anker

Stai seguendo il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci:

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Nei due giorni di Prime Day sono diverse le proposte che potete trovare per quanto riguarda la categoria degli speaker, che ricordiamo essere disponibili in diverse colorazioni.

Tra quelle che riteniamo essere le migliori segnaliamo innanzitutto lo sconto del 47% sul JBL Charge 3 Stealth Edition, un diffusore Bluetooth portatile con streaming wireless e un power bank integrato al quale possono essere collegati fino a 2 smartphone o tablet contemporaneamente. E’ dotato di rivestimento esterno impermeabile IPX7, offre 20 ore di riproduzione audio di alta qualità e con bassi corposi con una sola carica e può essere collegato a più di 100 diffusori dotati di JBL Connect+ per creare una perfetta sincronizzazione della medesima traccia audio su più speaker.

Buono anche lo sconto (pari al 48%) sullo speaker Marshall Kilburn. Caratterizzato dall’aspetto e dal suono inconfondibili di Marshall, incarna lo spirito ruvido e ribelle del rock’n’roll. Pesa appena 3 chilogrammi ed offre un audio ben bilanciato, con medi chiari ed alti estesi. Molto comode le manopole analogiche che consentono di ottimizzare i controlli in base alle preferenze personali, mentre la cinghia di pelle ispirata a quella delle chitarre permette di trasportarlo in modo semplice.

In sconto del 36% c’è poi Bang & Olufsen Beoplay A1, un altoparlante Bluetooth super-portatile (pesa solo 600 grammi) che raggiunge una potenza di picco pari a 2 x 140 W. La batteria dura 24 ore di riproduzione continuata con una singola carica e il corpo in alluminio, resistente alla polvere e agli schizzi, protegge i delicati driver e gli elementi elettronici contenuti al suo interno durante l’uso in casa e all’aperto.

Buona anche l’offerta (53%) sull’Ultimate Ears Boom 2, speaker compatibile con smartphone, tablet e altri dispositivi che supportano il profilo audio wireless Bluetooth (A2DP), sebbene comunque offra anche un’uscita audio da 3,5 mm per collegarlo via cavo alla fonte audio preferita. La portata wireless Bluetooth è di 30 metri mentre la batteria ricaricabile offre 15 ore di autonomia. La sua conformazione è tale da garantire una diffusione audio senza fili a 360 gradi con bassi profondi e potenti.

Infine non possiamo non citare lo sconto su Anker Soundcore Motion+, apprezzatissimo speaker (qui la nostra recensione) con Hi-Res Audio 30W, BassUp, 12 ore di riproduzione, certificazione IPX7 per l’impermeabilità e porta USB-C per essere al passo coi tempi.

