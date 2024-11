Offerte VPN per il Black Friday 2024, come proteggere la privacy risparmiando

Pubblicità

Il Black Friday 2024 è ormai nel suo centro e non riguarda solo l’hardware. Ci sono delle ottime offerte anche sul versante software, soprattutto se siete alla ricerca di una VPN per navigare in totale sicurezza. Ecco le migliori VPN al momento in sconto.

Il Black Friday è una delle occasioni più attese per chi cerca di risparmiare su prodotti e servizi, e questo vale anche per le VPN. Negli ultimi anni, sempre più utenti hanno deciso di acquistarne per mantenere la propria privacy e sicurezza online. Non c’è periodo migliore dell’anno per sottoscrivere un abbonamento VPN.

Ricordiamo che le VPN (reti private virtuali) non sono solo utili per accedere a contenuti geograficamente limitati, ma forniscono una protezione aggiuntiva contro tracker, malware e siti web che raccolgono e vendono i dati a inserzionisti terzi.

Se vi state chiedendo perché sottoscrivere un abbonamento VPN durante il Black Friday, sappiate che si tratta del periodo dell’anno in cui la maggior parte dei provider offre i maggiori sconti. Per questo, se avevate già valutato l’idea di acquistare una, o rinnovarla, il consiglio è quello di approfittarne.

Prima ancora di vedere nel dettaglio quali sono le migliori, e cosa offrono, ecco una piccola scheda riepilogativa che fornisce già una chiara idea di quanto si può risparmiare.

Migliori VPN in sconto per il Black Friday 2024

Elenchiamo le migliori VPN, indicando percentuale di sconto e prezzo mensile

NordVPN | 74% di sconto + 3 mesi gratis | $2,99 | Surfshark | Sconto fino all’87% + 4 mesi gratis | $1,99 | ProtonVPN | Sconto fino al 70% | $2,99 | IPVanish | Sconto fino all’83% | $2,19 | Ivacy VPN | Sconto dell’82% | $1,17 |

Offerte VPN nel dettaglio per il Black Friday 2024

NordVPN – Offerta fino al 74% di sconto + 3 mesi gratis

Di NordVPN ne abbiamo parlato diverse volte sulle nostre pagine. E’ indubbiamente una delle migliori VPN sul mercato, soprattutto adesso che offre sconto considerevoli per il Black Friday.

Questa VPN è nota per le sue velocità elevate, compatibilità con numerose piattaforme di streaming e un’ampia varietà di funzionalità di sicurezza avanzate, come elenchiamo nella nostra recensione.

Le offerte di NordVPN per il Black Friday includono un risparmio fino al 74% sugli abbonamenti di 2 anni, che risultano più convenienti rispetto ai piani annuali.

Caratteristiche principali:

Server: Oltre 6400 server distribuiti in più di 111 paesi

Sicurezza: Politica no-logs verificata, connessione veloce e protezione da minacce online

Compatibilità: Disponibile per Windows, Mac, Linux, Android e iOS

Prezzi: L’abbonamento biennale scende a 3,59 euro al mese

Pro

Politica no-logs trasparente e verificata

Velocità di connessione elevate

Threat Protection di NordVPN

Supporto clienti attivo 24/7 con live chat

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Contro:

Senza sconto, è tra le più costose

Surfshark – Offerta fino all’87% di sconto + 4 mesi gratis

Surfshark è altrettanto nota come VPN. Anche in questo caso l’abbiamo recensita tra le nostre pagine, sottolineando che offre una interfaccia user-friendly e funzioni particolarmente utili, come Alternative ID, che consente di creare mail e identità alternative per iscriversi su siti e piattaforme senza rischiare di esporre i propri dati.

E’ anche tra le più convenienti sul mercato, anche perché durante il Black Friday, Surfshark offre sconti fino all’87% su piani di 24 mesi, aggiungendo 4 mesi gratuiti per un totale di 28 mesi di servizio.

Caratteristiche principali

Server: Più di 3200 server in 100 paesi

Sicurezza: Anti-malware e protezione dai tracker, Alternative ID

Compatibilità: Supporta Windows, Mac, Linux, Android e iOS

Prezzi: L’abbonamento biennale parte da 1,99 euro al mese

Pro

Velocità elevate

Supporto per dispositivi illimitati

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

La alternative ID è davvero utile

Contro

Supporto clienti a volte lento

ProtonVPN – Sconto fino al 70%

ProtonVPN offre una valida opzione per chi desidera una VPN affidabile, con un risparmio fino al 70% sul piano biennale durante il Black Friday. Con una sicurezza avanzata e ottime velocità, è particolarmente adatto per lo streaming e la protezione dei dati personali.

Caratteristiche principali

Server : Circa 8600 server in 112 paesi

: Circa 8600 server in 112 paesi Sicurezza : Politica no-logs e crittografia avanzata

: Politica no-logs e crittografia avanzata Compatibilità: Supporto per fino a 10 dispositivi simultanei

Prezzi: L’abbonamento biennale costa 2,99 euro al mese

Pro

Versione gratuita disponibile

Ottimo per lo streaming e il P2P

Politica di rimborso entro 30 giorni

Contro

Assistenza clienti limitata

IPVanish – Offerta fino all’83% di sconto

IPVanish offre un sconto del 83% sugli abbonamenti di 2 anni, rendendola una delle VPN più economiche del Black Friday. È ideale per chi cerca una VPN con ottime funzionalità di sicurezza e la possibilità di sbloccare contenuti geograficamente limitati.

Caratteristiche principali

Server: Oltre 2400 server in 100 paesi

Sicurezza: Politica di no-logs e crittografia avanzata

Compatibilità: Disponibile per Windows, Mac, Android e iOS

Prezzi: Il piano biennale scende a 2,19 dollari al mese

Pro

Politica no-logs e protezione da minacce online

Adatta per servizi di streaming

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Contro

Numero limitato di server in alcuni paesi

Ivacy VPN

Ivacy VPN è una scelta interessante per chi cerca una VPN affidabile a un prezzo contenuto. Con uno sconto dell’82%, Ivacy VPN offre un pacchetto completo per proteggere la privacy e accedere a contenuti geograficamente bloccati, supportando anche il P2P.

Caratteristiche principali

Server: Oltre 5700 server in 55 paesi

Sicurezza: Politica no-logs con pagamento anonimo disponibile

Compatibilità: Disponibile per Windows, Mac, Android e iOS

Prezzi: Il piano biennale è disponibile a soli 1,17 dollari al mese

Pro

Supporta pagamento anonimo

Prestazioni in velocità buone

Garanzia di rimborso entro 31 giorni

Contro