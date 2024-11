OpenAI o1 stronca gli avvocati, la vera AI nel 2025

Pubblicità

Anche se negli scorsi giorni sono circolate alcune notizie su possibili rallentamenti nello sviluppo dei modelli AI, le recenti dichiarazioni dei dirigenti OpenAI indicano esattamente il contrario: per il il responsabile prodotto Kevin Weil già ora il modello OpenAI o1 è in grado di ridurre 8.000 dollari di costi legali a solamente tre dollari di spesa, mentre per Sam Altman la vera Intelligenza Artificiale – AGI potrebbe arrivare già nel 2025.

L’abbattimento dei tempi e del costo del lavoro possibili con l’intelligenza Artificiale incideranno moltissimo nella vita delle persone: ci saranno meno impieghi, ma il costo della vita potrebbe ridursi drasticamente. Intervistato in occasione del Ray Summit 2024, Kevin Weil Chief Product Officer di OpenAI ha spiegato che le funzioni più avanzate di ChatGPT e degli altri modelli AI sono a pagamento.

Ma sia i dirigenti che OpenAI hanno intenzione di abbassare la soglia di accesso, rendendo disponibili funzioni sempre più avanzate anche agli utenti con abbonamento gratuito.

Già adesso grazie al modello 01, il primo in grado di affrontare problemi più complessi scomponendoli, una parcella di 8.000 dollari per costi e consulenze legali che richiederebbero ore di lavoro a un professionista, si possono ridurre a cinque minuti di lavoro tramite API e pochi token di utilizzo per un costo di solamente 3 dollari.

Secondo Kevin Weil l’intelligenza artificiale porterà via il lavoro solo alle persone che non la utilizzeranno, un concetto più volte già espresso da Jensen Huang CEO di Nvidia e da altri esperti AI.

Al contrario del rallentamento paventato da alcuni, le tecnologie AI stanno correndo sempre più velocemente. I modelli attuali che riflettono possono affrontare problemi più complessi offrendo risultati paragonabili o superiori agli esperti in materia.

L’allineamento tra modelli, dati e potenza di calcolo porterà ad applicazioni nuove: agenti AI per varie mansioni, non solo legali ma in praticamente tutti i settori, ma ancora di più: per Sam Altman OpenAI è già in possesso della ricetta che potrebbe portare allo sviluppo della prima Artificial General Intelligence AGI nel 2025.

Le definizioni di AGI variano, ma il raggiungimento o il sorpasso dell'uomo in molte attività sembra dietro l'angolo.