Amazon Haul sfida Shein e Temu cambiando tutto o quasi

La risposta di Amazon al successo degli e-commerce cinesi super economici come Shein e Temu era attesa fin da ottobre: ora Amazon Haul è già disponibile negli Stati Uniti come vetrina secondaria per migliaia di prodotti a prezzi stracciati, ma con spedizioni e modalità diverse rispetto a quanto sono abituati da tempo gli abbonati a Prime.

Per il momento Amazon Haul è disponibile esclusivamente tramite l’app mobile per gli utenti statunitensi che possono acquistare abbigliamento, articoli per la casa, accessori e anche elettronica. La società precisa che il prezzo è sempre inferiore ai 20 dollari, ma con svariati articoli sono proposti a 10 dollari e alcuni si possono acquistare anche a solamente un dollaro.

Per la prima volta però sembra non ci siano vantaggi particolari per gli abbonati a Prime: per ottenere la spedizione gratis infatti in Amazon Haul bisogna effettuare acquisti per almeno 25 dollari. Se si acquistano prodotti per meno di 25 dollari, la spedizione costa 3,99 dollari, e questo vale anche per gli abbonati a Prime.

Anche le tempistiche di consegna tradizionalmente super rapide di Amazon cambiano e si allungano per il negozio low cost Amazon Haul che promette prodotti consegnati entro due settimane dall’acquisto. Infine sui prodotti che costano tre dollari o meno Amazon Haul non permette di effettuare resi.

Per affrontare meglio i concorrenti cinesi, Amazon ha modificato e adeguato la formula che l’ha reso un colosso nel mondo. Secondo CNBC per ridurre ulteriormente costi, spese e prezzi ogni singolo prodotto Amazon Haul è importato direttamente dai produttori in Cina, proprio come fanno Shein e Temu.

Entro la fine di quest’anno Amazon dovrebbe dare il via anche in Italia alle prime consegne tramite droni.

Ricordiamo che le principali piattaforme cinesi di e-commerce sono sotto osservazione da parte dell’Unione Europea e delle associazioni dei consumatori di diversi paesi con indagini su prezzi, dazi, lavoro forzato e prodotti illegali.

