Office 365 Home per iOS, Mac, Android e Windows: solo oggi sconto di 40€

Offerta speciale e limitata quella di Microsoft per la suite Office 365 aggiornatissima, multipiattaforma e riservata a 6 utenti diversi contemporanei che possono alternare qualsiasi tra tablet e computer con diversi sistemi operativi: iOS, macOS, Windows e Android per un intero anno. La pagate solo 55,49 €, 45 euro meno del prezzo ufficiale.

Nel pacchetto sono compresi:

– Abbonamento annuale

– Condivisione fino a 6 persone

– Utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi

– Supporto tecnico incluso e disponibile 24/7

– Applicazioni di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate con la versione più recente e che includono specifiche funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuove tipologie di dati in Excel.

– A disposizione c’è1TB di spazio disco cloud per ciascuna persona per l’archiviazione dei propri dati

– Servizi aggiuntivi: Access e Publisher (questi ultimi disponibili solo per PC), 60 minuti di accesso a Skype per ognuno dei 12 mesi di abbonamento.

Se volete saperne di più sui contenuti delle applicazioni e dei servizi Microsoft con la suite Office 365 vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.it

L’offerta è disponibile per l’acquisto online su Amazon a 55,99 Euro.La promozione termina alla mezzanotte di oggi. Il prezzo ufficiale è di 99,99 euro. L’offerta termina alla mezzanotte di oggi