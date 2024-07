Officina Tesla sfata il mito dei costi di riparazione elevati

Pubblicità

Le auto elettriche in generale non sembrano godere di buona reputazione quando si tratta di riparazioni e affidabilità: anche Tesla, in particolare, non sembra avere una buona nomea quando si tratta di riparazioni, sia in termini di costi, che di difficoltà delle stesse.

Un riparatore Tesla in Australia interviene sull’argomento con la volontà di sfatare quello che l’azienda ritiene essere un falso mito dei costi di riparazioni esorbitanti. Al contrario secondo il riparatore i costi di riparazione e la disponibilità delle parti di ricambio Tesla risulterebbero in linea con quelli degli altri produttori del settore.

Luxury Auto Body, un’officina certificata Tesla a Melbourne, afferma che riparare una Tesla non è poi così costoso. Soprattutto se si guarda ai confronti con altre auto di fascia alta. Le dichiarazioni dell’officina rilasciate a Drive indicano che, escludendo casi eccezionali, le riparazioni di una Tesla costano in media tra 3000 – 3300 dollari:

Alcuni pezzi delle Tesla sono incredibilmente economici. Ad esempio, un paraurti è molto economico. Quando parliamo di airbag e sospensioni, i costi sono un po’ più alti, ma comunque significativamente inferiori a quelli di una BMW o una Mercedes-Benz

Proprio nelle ore Mercedes ha avuto modo di lanciare qualche frecciatina , seppur velata, a Tesla, anche se in quella occasione si parlava di guida autonoma e non di riparazioni.

Ad ogni modo, l’officina Tesla in Australia pone un accento positivo anche sulla facilità degli interventi. Infatti rileva che – ad esempio – riparare un paraurti di una Tesla è molto semplice, mentre così non è per quello posteriore.

Anche in quest’ultimo caso, però, la società di Elon Musk avrebbe un vantaggio sulle rivali: una Tesla con danni posteriori può richiedere fino a 30.000 dollari di riparazione, mentre una BMW o Mercedes con gli stessi danni potrebbe arrivare a costare tra i 33.200 e i 39.800 dollari.

Falsi miti noti

Tra i vari problemi che spesso si imputano alle auto elettriche ci sono quelli riguardanti gli incendi. In realtà, la notizia sembra essere stata già smentita da più fonti e anche questa officina dichiara di non aver mai riscontrato un incendio delle batterie:

Non abbiamo avuto esperienze di batterie in fiamme. Anche quando le auto arrivano dopo gravi incidenti, non c’è mai stato alcun rischio. Con Model Y, so ha un cablaggio per i soccorritori che si può tagliare per motivi di sicurezza… Le auto entrano in modalità di spegnimento in caso di incidente

Occorre rilevare che la situazione dei costi e delle riparazioni Tesla in Australia potrebbe essere diversa rispetto a quella in altri paesi.