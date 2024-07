Atari aggiunge 40 giochi alla sua edizione celebrativa per console

Pubblicità

Nostalgici di tutto il mondo unitevi. Atari, che ha praticamente avviato l’intero fenomeno delle console domestiche con l’Atari 2600, un precursore del NES tanto per capirci, ha deciso di mettere nuovamente mano alla sua collezione di giochi commemorativa del 50esimo anno.

Sebbene Atari 2600 è stata lanciata 45 anni fa, Atari spegne la sua 52esima candeline sulla torta e per commemorare gli oltre 50 anni di attività l’azienda aveva già lanciato una collezione di giochi chiamata “Atari 50: The Anniversary Celebration”. Adesso, questa collezione riceverà un significativo aggiornamento con l’aggiunta di quasi 40 nuovi giochi, anche se Atari non ha ancora rilasciato la lista completa dei titoli che troveranno spazio in questa nuova edizione.

In questo modo, la collezione Atari comprenderà quasi 130 giochi, derivati da diverse console. Il titolo, che prende il nome completo di Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition aggiunge anche due nuove linee temporali interattive al software. Queste fungono sostanzialmente da lezioni di storia interattive sull’azienda, complete di segmenti video e giochi giocabili.

Una delle linee temporali è un’approfondita esplorazione della storia dell’azienda, chiamata “Il mondo più ampio di Atari”. Questa sezione include retrospettive sui classici arcade come Berzerk, sul creatore di Pong e sull’artista Evelyn Seto, che ha disegnato il logo iconico dell’azienda.

La linea temporale “La prima guerra delle console” esplora, invece, la battaglia tra l’Atari 2600 e l’Intellivision, che ha preceduto lo scontro tra Nintendo e Sega. Per inciso, Atari ha recentemente acquistato Intellivision, ponendo ufficialmente fine a questa rivalità.

L’aggiornamento sarà disponibile questo autunno e rappresenterà praticamente la versione definitiva del gioco. Per i nuovi acquirenti, l’Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition costerà 40 dollari, con un’edizione Steelbook che verrà venduta a 10 dollari in più. Verosimilmente, i prezzi saranno convertiti in euro 1:1.

Il gioco sarà disponibile su quasi tutte le piattaforme, tra cui Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC. L’edizione fisica Steelbook, disponibile solo per Switch e PS5, includerà anche cartoline artistiche, piccole insegne degli cabinati arcade, biglietti da visita replica e altro ancora.

L’attuale versione del gioco con oltre 100 classici è disponibile su Amazon a partire da questo indirizzo.

